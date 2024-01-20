快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本自民黨2派系解散 安倍派將跟進

聯合報／ 記者雷光涵茅毅／綜合報導
日本自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，繼「岸田派」與「二階派」之後，日媒報導，黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，已確定將解散派閥的方針。路透社
日本自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，繼「岸田派」與「二階派」之後，日媒報導，黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，已確定將解散派閥的方針。路透社

日本首相岸田文雄十九日說，為恢復民眾對政治信心，將解散「宏池會」，至於執政的自民黨其他派系是否解散，他沒立場置評。另一派系「志帥會」（二階派）同日下午隨即跟進宣布解散；最大派系「清和政策研究會」（安倍派）當晚也召開派系議員大會，敲定解散派系的方針。

二階派會長二階俊博十九日在議員大會後宣布，為恢復民眾對政治信賴，已做出解散派系結論，並取得本派國會議員理解。他坦言，若說此舉完全沒受（岸田）影響，那就是違心之論或有點奇怪，但岸田未對此提出建議，「這是我們（本派）自己的判斷」。

安倍派十九日也召開臨時議員大會，擔任座長的鹽谷立、前內閣官房長官松野博一及前國會對策委員長高木毅等該派「五人眾」大老出席。鹽谷明言，鑒於未如實登載黨內政治獻金收支報告書金額，對背叛包括民眾及黨員在內的自民黨相關人士信賴由衷致歉。

據日媒報導，自民黨內將岸田解散派系宣示稱為「岸田之亂」的聲浪高漲，安倍派就有國會議員指稱，這樣安倍派也不得不解散。

自民黨去年掀起黨內募款餐券回扣醜聞，多個派系被爆出有國會議員未如實申報中飽私囊。兼任黨魁的岸田組成「政治刷新總部」，會中陸續有提議解散派系，甚至安倍派議員也提出應該解散。

十八日宏池會前會計負責人可能被起訴的消息傳出，岸田搶在也涉及刑事起訴的安倍派與二階派有動作前，表態擬解散宏池會。由於岸田去年十二月七日已退出運作、卸任會長，故該派系現不簡稱岸田派。東京地檢特搜部十九日果然以涉嫌違反政治資金規正法，起訴安倍派、二階派及宏池會前會計負責人。

但岸田政府支柱的自民黨副黨魁兼「志公會」（麻生派）領袖麻生太郎，還有「平成研究會」（茂木派）領袖兼自民黨幹事長茂木敏充，卻對解散派系態度消極。據悉有麻生派幹部不滿岸田之亂，甚至稱前日相麻生「一定很怒」；茂木派幹部也稱沒必要全部解散。

自民黨黨魁任期至九月，各派系存續影響黨魁選舉。有意角逐者向來必須爭取最多派系支持才有機會，岸田十九日的宣示將使他能否續任黨魁與首相充滿變數。麻生派及茂木派若不續挺岸田，也會使他在黨內陷入孤立。惟日本民眾普遍對政黨派系十分反感，解散或許能博得民意支持。

自民黨 議員 日本

延伸閱讀

【Daily Podcast】岸田文雄拋出「解散派閥」挽救資金醜聞／北韓兩名少年私下觀看韓劇遭判12年勞役

自民黨政治獻金風暴 岸田派前會計負責人恐被起訴

經濟日報社論／日本政治醜聞 牽動經濟走勢

日自民黨收回扣風暴延燒 安倍派首位議員遭逮 涉嫌收4800萬日圓

相關新聞

歷經兩次失敗…日本登月成功 全球第5國

歷經兩次嘗試失敗後，日本廿日約零點（台灣時間十九日晚十一點）再挑戰精準登陸月球表面，以探尋月球起源證據，這次終於成功躋身...

日本自民黨2派系解散 安倍派將跟進

日本首相岸田文雄十九日說，為恢復民眾對政治信心，將解散「宏池會」，至於執政的自民黨其他派系是否解散，他沒立場置評。另一派...

俄國外長：俄中關係 數百年來最佳

俄羅斯外長拉夫羅夫十八日表示，俄羅斯與中國的關係正處於數百年歷史上的最佳時期，雙邊關係比以往理解的冷戰時代的軍事同盟更強...

新冠疫情期間長期領嘸薪水 日媒爆在陸的北韓派遣工人罷工暴動

日本產經新聞18日獨家獲悉，中國大陸東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖...

政治獻金疑雲…日本自民黨最大派閥「安倍派」解散 壓力落在他身上

日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）今天召開臨時議員大會後，確定解散派閥

政治獻金醜聞燒不停 日媒：自民黨最大派閥「安倍派」將解散

日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，繼「岸田派」與「二階派」之後，日媒報導，黨內最大派閥「安倍派」的幹部透露，今天已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。