日本自民黨2派系解散 安倍派將跟進

日本首相岸田文雄十九日說，為恢復民眾對政治信心，將解散「宏池會」，至於執政的自民黨其他派系是否解散，他沒立場置評。另一派系「志帥會」（二階派）同日下午隨即跟進宣布解散；最大派系「清和政策研究會」（安倍派）當晚也召開派系議員大會，敲定解散派系的方針。

二階派會長二階俊博十九日在議員大會後宣布，為恢復民眾對政治信賴，已做出解散派系結論，並取得本派國會議員理解。他坦言，若說此舉完全沒受（岸田）影響，那就是違心之論或有點奇怪，但岸田未對此提出建議，「這是我們（本派）自己的判斷」。

安倍派十九日也召開臨時議員大會，擔任座長的鹽谷立、前內閣官房長官松野博一及前國會對策委員長高木毅等該派「五人眾」大老出席。鹽谷明言，鑒於未如實登載黨內政治獻金收支報告書金額，對背叛包括民眾及黨員在內的自民黨相關人士信賴由衷致歉。

據日媒報導，自民黨內將岸田解散派系宣示稱為「岸田之亂」的聲浪高漲，安倍派就有國會議員指稱，這樣安倍派也不得不解散。

自民黨去年掀起黨內募款餐券回扣醜聞，多個派系被爆出有國會議員未如實申報中飽私囊。兼任黨魁的岸田組成「政治刷新總部」，會中陸續有提議解散派系，甚至安倍派議員也提出應該解散。

十八日宏池會前會計負責人可能被起訴的消息傳出，岸田搶在也涉及刑事起訴的安倍派與二階派有動作前，表態擬解散宏池會。由於岸田去年十二月七日已退出運作、卸任會長，故該派系現不簡稱岸田派。東京地檢特搜部十九日果然以涉嫌違反政治資金規正法，起訴安倍派、二階派及宏池會前會計負責人。

但岸田政府支柱的自民黨副黨魁兼「志公會」（麻生派）領袖麻生太郎，還有「平成研究會」（茂木派）領袖兼自民黨幹事長茂木敏充，卻對解散派系態度消極。據悉有麻生派幹部不滿岸田之亂，甚至稱前日相麻生「一定很怒」；茂木派幹部也稱沒必要全部解散。

自民黨黨魁任期至九月，各派系存續影響黨魁選舉。有意角逐者向來必須爭取最多派系支持才有機會，岸田十九日的宣示將使他能否續任黨魁與首相充滿變數。麻生派及茂木派若不續挺岸田，也會使他在黨內陷入孤立。惟日本民眾普遍對政黨派系十分反感，解散或許能博得民意支持。