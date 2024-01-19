新冠疫情期間長期領嘸薪水 日媒爆在陸的北韓派遣工人罷工暴動
日本產經新聞18日獨家獲悉，中國大陸東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度，也是首度證實北韓派遣工人出現了如此規模的罷工或暴動。
根據19日刊登的新聞，北韓前外交官高英煥根據北韓與其他消息人士的說法，為產經新聞編寫了披露此事的報告。韓聯社2023年9月報導，高英煥獲任命為南韓統一部長的特別助理，負責分析北韓資訊，並為部長提供建議。
＜独自＞北朝鮮労働者が中国でスト・暴動 数千人規模を初確認…コロナ禍で賃金不払いhttps://t.co/DTJJhvCtTv— 産経ニュース (@Sankei_news) January 18, 2024
労働者が稼いだ外貨の多くはピンはねされて金正恩政権に上納され、核・ミサイル開発の資金源になっているとされる。
報導指出，聯合國安理會決議禁止接受北韓的工人，但中國大陸與俄羅斯等國仍持續引進。這些派遣工人賺得的大部分外匯據稱遭到剋扣，上繳給金正恩政權，用於資助核子和飛彈的開發。
根據高英煥報告，中朝之間的往來因新冠肺炎疫情而自2020年中斷以來，北韓國防部轄下幾家派遣工人的公司收到中方支付的薪水後，把本該直接付給派遣工人的款項以「戰爭準備資金」名義繳回北韓。按照公司方面的解釋，當新冠疫情平息，而派遣工人返回北韓之際，就會一次性付清他們的分額，但實情則是錢都已經送回國了。
隨著兩國國境往來自2023年逐步恢復，派遣工人現在知道了真相。報導聲稱，憤怒的工人11日左右開始拒絕上工，罷工蔓延到吉林省內多家轉包成衣製造與水產加工的工廠，暴動更上升到佔領工廠、將北韓幹部劫持為人質與破壞機器的地步。
金正恩政權的指導部將暴動特定為「特大型事件」，緊急派出駐瀋陽領事與秘密警察的國家保衛省人員，透過承諾立即支付薪水，努力要把局勢控制下來。
儘管局勢在15日左右轉趨平靜，但可用於未支付薪水的資金已經枯竭，北韓派駐中國大陸的公司幹部跟外交人員目前正被迫籌措資金，暴動再次點燃的危險正在悶燒之中。
高英煥報告指出，北韓已經實施資訊管控，以防此這起事件的傳聞擴散，但消息要是在其他工人之間傳開，罷工將變得更加頻繁，可能會威脅到金正恩政權的外匯收入來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言