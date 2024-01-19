新冠疫情期間長期領嘸薪水 日媒爆在陸的北韓派遣工人罷工暴動

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本產經新聞18日獨家披露，中國大陸東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度。資料照片。美聯社
日本產經新聞18日獨家披露，中國大陸東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度。資料照片。美聯社

日本產經新聞18日獨家獲悉，中國大陸東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度，也是首度證實北韓派遣工人出現了如此規模的罷工或暴動。

根據19日刊登的新聞，北韓前外交官高英煥根據北韓與其他消息人士的說法，為產經新聞編寫了披露此事的報告。韓聯社2023年9月報導，高英煥獲任命為南韓統一部長的特別助理，負責分析北韓資訊，並為部長提供建議。

報導指出，聯合國安理會決議禁止接受北韓的工人，但中國大陸與俄羅斯等國仍持續引進。這些派遣工人賺得的大部分外匯據稱遭到剋扣，上繳給金正恩政權，用於資助核子和飛彈的開發。

根據高英煥報告，中朝之間的往來因新冠肺炎疫情而自2020年中斷以來，北韓國防部轄下幾家派遣工人的公司收到中方支付的薪水後，把本該直接付給派遣工人的款項以「戰爭準備資金」名義繳回北韓。按照公司方面的解釋，當新冠疫情平息，而派遣工人返回北韓之際，就會一次性付清他們的分額，但實情則是錢都已經送回國了。

隨著兩國國境往來自2023年逐步恢復，派遣工人現在知道了真相。報導聲稱，憤怒的工人11日左右開始拒絕上工，罷工蔓延到吉林省內多家轉包成衣製造與水產加工的工廠，暴動更上升到佔領工廠、將北韓幹部劫持為人質與破壞機器的地步。

金正恩政權的指導部將暴動特定為「特大型事件」，緊急派出駐瀋陽領事與秘密警察的國家保衛省人員，透過承諾立即支付薪水，努力要把局勢控制下來。

儘管局勢在15日左右轉趨平靜，但可用於未支付薪水的資金已經枯竭，北韓派駐中國大陸的公司幹部跟外交人員目前正被迫籌措資金，暴動再次點燃的危險正在悶燒之中。

高英煥報告指出，北韓已經實施資訊管控，以防此這起事件的傳聞擴散，但消息要是在其他工人之間傳開，罷工將變得更加頻繁，可能會威脅到金正恩政權的外匯收入來源。

北韓 工人 薪水 罷工

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