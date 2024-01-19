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「岸田之亂」連環爆 派閥政治連鎖效應？自民黨二階派宣布解散

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
東京特搜部人員前往志帥會的辦公室搜查，二階俊博19日宣布解散派系。歐新社
東京特搜部人員前往志帥會的辦公室搜查，二階俊博19日宣布解散派系。歐新社

日本自民黨又有一派系解散，由前幹事長二階俊博領導的志帥會（二階派）受派系募款回扣醜聞影響，19日下午決定解散派系；首相岸田文雄之前先解散宏池會（岸田派）。

二階在派系議員大會結束後舉行記者會，他說，為了讓民眾恢復對政治的信任，決定解散二階派，已得到所屬議員的同意。二階派在這起回扣案中，被檢調查出5年間有2億日圓的回扣金沒有記錄在政治獻金報告，等於是議員的小金庫。

東京地檢特搜部在宅起訴了二階派的前會計負責人，也將二階辦公室的秘書以簡易起訴。被問及是否受岸田派解散影響，二階表示，沒有與岸田討論過此事，是他們自己的決定。

日本首相岸田文雄19日上午表示為恢復民眾對政治的信心，已提出解散宏池會（岸田派），至於其他派系是否解散，他無權置喙。日媒報導，自民黨內部稱此為「岸田之亂」。這起回扣案，包含岸田派，多個派系被查出議員未如實申報他們從餐會募款扣下來的錢。日本政黨派系的存在，再次引發爭議。岸田派、二階派與安倍派的會計人員皆被起訴。

【中央社／東京19日綜合外電報導】

日本執政黨自民黨內政治獻金疑雲持續延燒，檢方今天依涉嫌違反「政治資金規正法」，在宅起訴安倍派與二階派的會計負責人，以及簡易起訴岸田派的前會計負責人。

日媒報導，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）持續調查自民黨內包括安倍派（清和政策研究會）、岸田派（宏池政策研究會，宏池會）、二階派（志帥會）派閥等疑似未依「政治資金規正法」（類似台灣的政治獻金法）如實申報募款餐會收入。

日本放送協會（NHK）、「每日新聞」報導，根據東京地檢特搜部，安倍派的會計負責人在截至2022年的5年間，疑似未將逾6億日圓的募款餐會收入等刊載在派閥的政治獻金收支報告書中等狀況，今天被檢方依照涉嫌違反「政治資金規正法」在宅起訴（指未羈押犯罪嫌疑人即加以起訴）。

而二階派的會計負責人在截至2022年的5年間，疑似未將逾2億日圓的募款餐會收入等刊載在派閥的政治獻金收支報告書中等狀況，今天被檢方依同樣罪嫌在宅起訴。

另外，岸田派的前會計負責人，則疑似在截至2020年的3年間未將約3000萬日圓的募款餐會收入等，刊載在派閥的政治獻金收支報告書中，今天被檢方依相同罪嫌簡易起訴。

議員部分，參議院議員大野泰正與其秘書涉嫌從安倍派收到超過販售募款餐會餐券配額的金額「回扣」逾5000萬日圓後，未將該筆資金刊載在他本人擔任代表的資金管理組織，今天被檢方依照涉嫌違反「政治資金規正法」在宅起訴。

此外，眾議員谷川彌一與其秘書涉嫌從安倍派收到同樣「回扣」逾4000萬日圓後後，未將該筆資金刊載在他本人擔任代表的資金管理組織，今天被檢方依相同罪嫌簡易起訴。

大野泰正與谷川彌一今天被起訴後，已經退出自民黨。谷川彌一有意辭掉議員的職務。

另外，二階派會長二階俊博的事務所負責會計事務的秘書，疑似未將截至2022年的5年間逾3000萬日圓的餐會收入繳納給派閥，且未將該收入刊載在二階俊博的政治獻金收支報告書中。檢方今天依照涉違「政治資金規正法」簡易起訴該秘書。

而安倍派7名幹部包含前內閣官房長官松野博一、前經濟產業大臣西村康稔、自民黨前國會對策委員長高木毅、自民黨前參議院幹事長世耕弘成、自民黨前政務調查會長萩生田光一、前文部科學大臣下村博文、前文科大臣鹽谷立，以及二階派會長二階俊博，日前被捲入政治獻金申報不實疑雲，不過檢方因為無法證明他們與會計負責人共謀，因此未予以起訴。

相關人士透露，面對東京地檢特搜部調查，大野泰正否認參與其中，不過據稱3個派閥的會計負責人、谷川彌一、二階俊博事務所的秘書均承認不實刊載。

涉嫌收受安倍派「回扣」且已被自民黨開除黨籍的眾議員池田佳隆與其秘書因為有湮滅證據之虞1月7日已被逮捕，預計在1月底被檢方起訴。

回扣 議員 日本 岸田文雄 自民黨 醜聞

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