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「遭動物般對待」南韓在野黨議員才向尹錫悅吐1句話 竟被特勤摀嘴拖走

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓在野黨進步黨議員姜聖熙向總統尹錫悅握手喊話，結果被特勤摀嘴拖走。圖／取自姜聖熙X帳號
南韓在野黨進步黨議員姜聖熙向總統尹錫悅握手喊話，結果被特勤摀嘴拖走。圖／取自姜聖熙X帳號

南韓中央日報報導，一名南韓在野黨議員在全北特別自治道成立儀式上，向南韓總統尹錫悅喊話，結果被保安人員摀住嘴抬出場，引發外界熱議。

尹錫悅18日上午在全北特別自治道的成立儀式上，入場並與列席者握手打招呼，包括在野黨進步黨議員姜聖熙，姜聖熙與尹錫悅握手並向其喊話，隨後遭到多名保安人員摀住嘴巴並拉下場。

根據總統府官員說法，姜聖熙與尹錫悅握手時大聲喊叫並一直不鬆手，甚至將尹錫悅的手拉到自己一邊。姜聖熙不顧保安人員警告，在尹錫悅經過之後依舊持續高喊，阻礙現場活動進行，因此被強行退場。

對此，姜聖熙表示，當時與尹錫悅握手時，只說了一句「請改變施政運營方向」，但保安人員就突然摀住他的嘴巴，強行把他抬出會場。

姜聖熙說，自己事後也未能再次進入會場，認為自己「遭到動物一般的對待」，質問「與總統握手說一兩句話就必須遭到拖走的對待嗎？傳達全北道民眾的聲音竟然如此不應該的事嗎？」

尹錫悅 南韓 議員

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