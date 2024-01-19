全球遭監禁記者逾300人 中國案例仍位居第一

（德國之聲中文網）人權組織「保護記者委員會」週三（1月18日）公布的報告指出，2023年全球至少有320名記者遭關押，創下有史以來第二高。其中，中國逮捕的記者人數依然位列世界第一，以色列則是在以哈衝突爆發後，因大量拘捕巴勒斯坦人，與伊朗並列關押最多記者的國家第六位。

報告指出，截至2023年12月1日為止，已知有320名記者在全球多國遭關押，成為自1992年有紀錄以來的第二高，僅次於2022年的367人。該委員會表示，人數減少的主要原因，是有許多被關押在伊朗的記者獲釋，部分人士獲得保釋或等待判刑。

保護記者委員會執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）指出：「我們的研究表明，威權主義在全球範圍內根深蒂固，各國政府敢於消滅批判性報導、阻止公眾問責。」

2023年報告顯示，中國仍是當前全世界最大的記者監獄，共有44人入獄，其次為緬甸（43人）、白俄羅斯（28人）、俄羅斯（22人）、越南（19人）。

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中國「未審先囚」案例多

委員會指出，中國長期以來都被列為全球關押記者狀況最嚴重的國家之一，模糊的言論審查制度，也讓確切被監禁的記者人數難以確認。近年來北京對媒體的打壓持續擴大，2020年，在香港爆發大規模民主示威運動，北京在香港實施嚴格的《國安法》；2021年保護記者委員會在調查期間，首度紀錄到有香港記者入獄。

據悉，當時有多名記者遭「未審先囚」，包含《蘋果日報》創辦人黎智英，當時因涉嫌違反多項《國安法》罪名遭捕超過1000天以後，才開始受審。黎智英被指控犯下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等罪名，一旦被定罪恐被判處無期徒刑。

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保護記者委員會也表示，中國近年來加大力道，以「反國家」罪名羈押記者。2023年新增的5起中國案件中，有3起涉及記者被指控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權。值得注意的是，44名被監禁的人中有19人是維吾爾族記者。

以色列、伊朗並列第六

自去年10月初以哈衝突爆發以來，以色列與巴勒斯坦人之間的矛盾升級。保護記者委員會指出，2023年是該委員會自1992年有紀錄以來，巴勒斯坦記者被捕人數最多的一次，也是以​​色列首次出現在前六名名單。

截至去年12月1日調查結束為止，已知被以色列關押的巴勒斯坦記者，均是10月7日以哈衝突爆發後，在約旦河西岸被捕。大多數人被以色列當局行政拘留，意即以色列政府能夠以懷疑當事人計劃實施不法行動為由，在不提出指控的情況下拘留當事人。

據報，自以哈衝突以來，以色列已拘留了20多名記者，部分在12月1日之前獲釋。但該日期之後被拘留的記者，並未被包括在2023年的統計中。

俄羅斯逮捕多名海外記者

俄羅斯近年也持續加強對新聞自由的打壓力道，尤其在2022年2月出兵入侵烏克蘭後，俄羅斯國內獨立媒體遭重創，莫斯科當局對多名流亡海外的記者，發出逮捕令和通緝。

除此之外，俄羅斯獄中也關押多名外籍記者。記者保護委員會調查顯示，全球共有17名記者在海外被監禁，其中有12人遭俄羅斯關押，包含2名美國公民：《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和自由歐洲電台／自由電台記者庫爾馬舍娃（Alsu Kurmasheva）；另外10人來自烏克蘭。

（綜合報導）

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