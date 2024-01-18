一帶一路重鎮遇襲！巴基斯坦、伊朗交火 「老大哥」北京居中籲克制

巴基斯坦外交部表示，周四（1月18日）對伊朗境內發動空襲，目標針對分離主義的俾路支民兵。兩天前，伊朗對巴基斯坦境內的一個武裝組織基地發動了襲擊。

伊朗媒體稱，此次巴基斯坦的空襲中，多枚導彈擊中該國靠近邊界處的一個村莊，至少九人死亡。

這兩個鄰國過去就曾關係緊張，兩國相互指責對方為武裝組織提供藏身之所，但此輪襲擊則是近些年來的頂點。特別是在10月7日加薩戰爭爆發以來，對中東不穩定局勢的憂慮增加。

巴外交部強調「完全尊重伊朗主權」

巴基斯坦外交部稱，此次以情報為基礎的行動中，多名恐怖分子被打死，稱這是「對恐怖分子藏匿地點高度協調的精準打擊」。

巴外交部在聲明中同時強調，「完全尊重伊朗伊斯蘭共和國的主權和領土完整」。「今日行動的唯一目標是尋求維護巴基斯坦自身的安全和國家利益，這是重大和不能妥協的。」

巴一名高級安全官員向路透社表示，軍方處於最高級別警戒狀態，任何來自伊朗的錯誤舉動都將受到強烈回擊。

伊朗則對巴基斯坦的空襲作出強烈譴責。其外交部發言人表示，已召見巴駐德黑蘭臨時代理大使要求做出解釋。

巴基斯坦外交部一名發言人表示，該國總理卡卡爾將縮短在達沃斯世界經濟論壇的行程回國。

俾路支解放陣線（BLF）與俾路支解放軍（BLA）

一名了解巴基斯坦情報的消息人士向路透社表示，空襲由巴軍機實施。「我軍展開空襲的目標是在伊朗境內的俾路支民兵。」

他補充說，受空襲的民兵屬於俾路支解放陣線（Baloch Liberation Front, 簡稱BLF）。該組織尋求巴基斯坦俾路支省獨立。

據美聯社報導，「俾路支解放軍」（Baluch Liberation Army，簡稱BLA）則在一份聲明中表示，巴基斯坦的襲擊以該組織為目標，並有成員被打死。「巴基斯坦要為此付出代價。俾路支解放軍現在不會保持沉默。我們將復仇，並對巴基斯坦國宣戰。」

2000年起在該地區運作的「俾路支解放軍」沒有宗教背景，曾對巴基斯坦安全力量以及中國在當地的利益發動襲擊。該組織被懷疑在伊朗有藏匿據點。

伊朗「秀肌肉」

伊朗周二對巴基斯坦襲擊的目標「正義軍」（Jaish al Adl）傾向於遜尼派，被主要是什葉派的伊朗視為威脅。該組織的前身與「伊斯蘭國」關係靠近。

1月10日，「正義軍」聲稱對伊朗東南部一個警察局的襲擊負責，一名警察死亡。12月該組織還曾實施類似的襲擊，導致11名警察死亡。

成立於2012年的「正義軍」被伊朗列入恐怖組織黑名單。近些年來該組織在伊朗境內發動了多次襲擊。

伊朗官方通訊社稱，周三，「正義軍」組織表示，在錫斯坦-俾路支斯坦省打死了伊朗伊斯蘭革命衛隊的一名成員。

擁核國家巴基斯坦表示，在伊朗的襲擊中有平民遇害。兩名兒童死亡。巴警告德黑蘭須面對後果。伊斯蘭堡周三召回駐伊朗大使，稱伊朗此前的襲擊是對巴基斯坦主權的悍然侵犯。

在對巴基斯坦襲擊前，伊朗已經在該地區採取行動顯示其軍事力量。

本周，伊朗對敘利亞發動空襲，稱其目標是「伊斯蘭國」據點。1月初，「伊斯蘭國」聲稱在伊朗實施的炸彈襲擊導致逾90人死亡。伊朗還對伊朗發動襲擊，稱目標是以色列的一個間諜中心。巴格達也召回了駐伊朗大使。

分析：巴基斯坦面臨內政壓力對伊朗襲擊作出回擊

就在伊朗對巴基斯坦襲擊前，這兩個鄰國看似在改善關係，伊朗外長阿卜杜拉希揚與巴總理卡卡爾本周還在達沃斯舉行了會晤。

分析人士認為，巴基斯坦實施報復性襲擊後的聲明顯示，並不希望衝突升級，但局勢仍然可能失控。

美國和平研究所南亞安全高級專家米爾（Asfandyr Mir）向路透社表示：「伊朗襲擊巴基斯坦的動機仍不明確，但鑑於伊朗整體上在該地區的行為，衝突存在升級的可能。」

他認為，巴基斯坦在伊朗境內發動襲擊，這跨越了一條甚至連美國和以色列都保持謹慎的紅線。

8月被解職的巴前國防部長阿西夫（Khwaja Asif）表示，巴方的行動是報復性的。他對Geo TV表示：「已經給予了有克制的回應，這是重要的。與此同時應致力於不讓局勢升級。」

巴基斯坦衝突與安全研究所的可汗（Abdullah Khan）向美聯社表示：「（巴）政府和軍方面臨巨大壓力。伊朗在其媒體上歡慶（周二的）襲擊，而巴基斯坦民眾則感受到其所擁有的軍隊不如過去強大。所以巴方必須作出回應。」

兩國所打擊的民兵組織活動的區域包括巴基斯坦西南部的俾路支省和伊朗東南部的錫斯坦- 俾路支斯坦省。兩個省份都局勢不安、礦產豐富並且很大程度上沒有開發。

俾路支民兵在巴基斯坦襲擊中國投資項目

俾路支解放陣線（BLF）以及俾路支解放軍（BLA）也對在俾路支省投資的中國公民發動襲擊。俾路支省是巴基斯坦面積最大的省份，但也是人口最少和最未開發的地區。許多地方等同於法外之地。

中國對兩國來說都是至關重要的伙伴國。周四，北京呼籲保持克制。

北京在該地區扮演重要角色，一帶一路項目包括在俾路支省瓜達爾港以及一座機場的投資。

中國外交部發言人毛寧周四表示，希望雙方冷靜克制。「如果雙方有需要，我們也願意為緩和事態發揮建設性的作用。」

據德新社報導，中國駐巴基斯坦卡拉奇領事楊雲東向Geo News表示，中國願意在解決分歧中扮演建設性角色。

巴基斯坦一名情報官員向德新社表示：「老大哥（中國）並不想要惹麻煩，讓我們冷靜下來。」他聲稱，巴基斯坦和伊朗雙方將採取步驟緩解局面。

伊斯蘭堡智庫歐亞世界研究所所長什薩德（Irfan Shehzad）向美聯社表示：「中國不但表示願意調停，而且與兩國取得接觸。」

什薩德認為，巴基斯坦和伊朗的外交關係將保持降溫，但不會進一步升級。「兩國目前是1比1平的僵局。」他所在的研究所也與中國有合作。

（路透社、美聯社、德新社、法新社）

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