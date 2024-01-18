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執政地位不穩 法總統開記者會立威

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
法國總統馬克宏17日召開記者會，向外界展示其執政威信。左為剛辭職的前總理波恩（@EmmanuelMacron via Twitter）
法國總統馬克宏17日召開記者會，向外界展示其執政威信。左為剛辭職的前總理波恩（@EmmanuelMacron via Twitter）

撤換總理、處理官員爭議與歐洲議會選舉，馬克宏餘下3年多的任期充滿挑戰！少數執政的法國總統馬克宏近日特別召開2個多小時的記者會，向外界展示他仍有信心面對未來3年半的執政。馬克宏近日因退休金爭議與教育問題撤換前總理，而年中的歐洲議會選舉又落後給極右派，讓他近日顯得左支右絀。

闡述政策、爭取支持

根據《美聯社》報導，馬克宏17日召開超過2個小時的記者會，首先表示他還有3年半的任期，會繼續帶領法國度過各種挑戰。他在記者會中詳細指出他如何改革法國的健保體系與公教系統，並宣布會軍援烏克蘭更多巡弋飛彈。他還說，如果美國前總統川普重回白宮，他已經找到與川普互動的模式。

由於馬克宏上周才任命史上最年輕、年僅34歲的阿塔爾為總理，因為上任2年的總理波恩的執政黨民調落後極右派的國民陣線，加上先前退休金改革等爭議，自動請辭，波恩也在辭職信中指出，政府較過往更加迫切需要繼續推動改革。

3年半執政顛簸

歐洲新聞網》提到，隨著6月將舉行歐洲議會選舉，國民陣線的聲勢逐漸崛起，其黨魁馬琳‧勒龐也有意在2027年繼續參選總統，但馬克宏認為，雖然現在國民陣線聲勢正旺，但3年半會發生很多事，都還在未定數。而近日除了總理異動，教育部長奧迪亞-卡斯特拉近日的失言風波也讓馬克宏疲於奔命。

教師工會紛紛要求部長辭職，但馬克宏認為奧迪亞-卡斯特拉應該繼續留任。由於馬克宏的復興黨在國會是少數執政（250席 vs. 327席），加上總理更迭與民意支持度落後給馬琳‧勒龐，也讓外界認為，馬克宏未來3年半的任期將會遭遇不少挑戰。

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馬克宏 記者會

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