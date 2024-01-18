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影╱飛機上有蛇！泰國航班乘客嚇爛 空少1招化解空中驚魂

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰國亞洲航空班機驚傳機上有蛇，所幸空少機智化解。截自TikTok影片
泰國亞洲航空班機驚傳機上有蛇，所幸空少機智化解。截自TikTok影片

亞洲航空（AirAsia）集團旗下泰國亞洲航空（AirAsia Thailand）一架編號FD3025的A320客機，13日從曼谷飛往普吉島，當航班準備降落在普吉島國際機場時，有乘客發現隨身行李置物櫃的燈管旁邊，有一條小在爬，讓乘客相當驚恐。

根據機上一名乘客所拍攝並上傳的影片，可以看到一名男性空服員立刻拿起寶特瓶及塑膠袋，誘引蛇中爬進瓶子內，才順利化解這場空中驚魂危機。

在飛機順利降落在普吉島後，地勤人員也登機搜查乘客們的隨身行李，檢查是否為乘客將蛇類或其他動物走私到飛機上

泰國亞洲航空發布聲明指出，已獲悉這起事件，稱「這是非常罕見的事件」。

航空公司稱，一名乘客注意到頭頂行李艙內有一條小蛇，在降落普吉島之前，空服員接獲通知。稱機組員接受過良好培訓，能處理此類事件。並強調按照標準程序，該航班會進行深度清潔與薰蒸，不讓乘客或機組員面臨安全風險。

至於這隻在機艙內遊走的蛇，經專家鑑定，確認為布氏樹蛇（Blanford's Bridle Snake），是亞洲特有的無害蛇類，沒有毒、不會攻擊人類，但這隻蛇究竟如何成功登機，目前尚待釐清。

這是亞航集團歷來第二起機上出現活蛇的案例。2022年2月，亞航一架在馬來西亞境內由首都吉隆坡飛往沙巴（Sabah）的航班機艙，也有人發現一條蟒蛇，導致航班轉降沙勞越州的古晉（Kuching）國際機場。

@utusantvofficial

Kejadian pada 13 Jan 24 itu disedari kru penerbangan ketika melakukan pemeriksaan di kabin bagi persediaan pesawat mendarat. #fyp #trendingnewsmalaysia #beritaditiktok #ular #airasia #phuket #bangkok

♬ Spooky, Quiet, Scary Atmosphere Piano - Bucyrus Audio

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