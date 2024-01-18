陸要馬可仕多讀書 菲防長嗆粗俗

菲律賓總統馬可仕賀賴清德當選台灣總統，引發北京強烈抗議，要他「多讀讀書」。菲律賓國防部長十七日回嗆中方發言卑劣粗俗，不僅侮辱馬可仕和菲國，也是自我貶低。

中央社報導，菲律賓國防部長鐵歐多洛發布聲明表示：「不幸的是，中華人民共和國外交部發言人自甘墮落，做出如此卑劣粗俗的發言，侮辱我們的總統和菲律賓國民，在此過程中進一步貶低她自己，以及她所代表的部會和政黨。」

他表示：「但話說回來，身為一個享有民主社會特權、權利和自由的國家與人民，對於一個跟我們的生活方式格格不入，且總是對國家批准的宣傳與假資訊誇誇其談的政黨和政府系統代言人，會做到這個地步、如此沒格調，我們一點也不該驚訝。」

鐵歐多洛說，中國外交部發言人的言論「與品牌形象相符」，「這是不幸的，但我本人並不驚訝。我們，還有全世界，不應有更高的期望。」

馬可仕十五日在社群平台Ｘ發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

菲律賓於一九七五年與中華民國斷交後，即奉行一個中國政策。馬可仕賀文出現「台灣總統」一詞，被認為與菲律賓的一中政策相悖。

菲國外交部隔天發表聲明，指馬可仕賀文是為感謝台灣接受近廿萬菲律賓勞工，並成功舉行民主流程，「儘管如此，菲律賓重申一個中國政策。」

不過，對馬可仕賀文，中國外交部發言人毛寧痛批「違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所作政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方提出強烈抗議」。

毛寧說，建議小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」，北京並召見菲律賓駐中國大使吉米表達不滿。

菲國和中國近來在南海多次衝突，菲國指控中國持續封鎖黃岩島周邊，使菲律賓漁民無法謀生，並屢屢向菲國海巡艦艇和補給船發射高壓水柱，還碰撞菲方船艦，攔截菲國船隻赴位於菲律賓專屬經濟海域的仁愛暗沙運補。