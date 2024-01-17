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附近稻田遭夷為平地！泰國煙火廠發生爆炸 至少20人喪生、多人受傷

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
泰國中部的素攀武里府1間煙火工廠17日爆炸後竄出黑煙。法新社
泰國中部的素攀武里府1間煙火工廠17日爆炸後竄出黑煙。法新社

路透及美聯社17日報導，泰國中部的素攀武里府1間煙火廠當天下午約3點半（台灣時間同日下午約4點半）爆炸，造成約20人喪生、多人受傷。確切死亡人數尚無法立即得知，當地1個搜救基金會搜救人員估計，約在15至17人。泰媒報導的人數也不一。

警方指稱，素攀武里府位於首都曼谷以北約120公里，當局檢查爆炸現場時，尚未發現任何倖存者。進入火場調查的官員說，「是否廠內所有工人都喪生，我們無可奉告」，初步調查結果是20人罹難，爆炸波及附近50至100公尺。

當地搜救人員貼在網路上的照片顯示，現場可見一片稻田遭爆炸夷為平地，散落殘骸和殘肢。

正參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的泰國總理賽塔聽取相關簡報後，指示盡快調查肇因，以釐清該工廠是否合法營運，以及爆炸是否為疏失導致，必須徹底落實執法。

該煙火廠2022年11月也曾發生爆炸，導致1名工人死亡、3人重傷。

爆炸 泰國 工人

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