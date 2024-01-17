北韓再訪俄羅斯 各界憂東北亞失控

「任天堂免費替災區修主機，其實電玩主機在震災時還有妙用？」日本能登半島震災發生後，至今已超過兩周，截至1月17日的統計共有232人死亡、1,037人受傷，後續的災民安置、二次避難等問題仍然是嚴峻的考驗。全球知名的日本遊戲大廠——任天堂（Nintendo）——在16日公告，災區民眾若有任天堂的主機或硬體產品，可以免費進行維修服務，同時也捐款了5,000萬日圓賑災。消息公布後旋即引發日本網路社群的話題與好評，此外也有民眾發現Nintendo Switch 可以當作行動電源使用，在災區也能臨時派上用場；其實攜帶型主機過去在震災中，曾因為GPS功能而發揮作用，日本也將家庭普及的遊戲主機，作為防災知識傳遞的管道之一。

2024-01-17 12:29