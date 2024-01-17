北韓再訪俄羅斯 各界憂東北亞失控
北韓不只持續與俄羅斯進行互訪，還明確宣布南北韓統一不可能，使東北亞局勢更加緊張！北韓外交部長崔善姬16日出訪俄羅斯，獲得總統普亭與外交部長拉夫洛夫隆重接待，外界擔心兩國將簽訂進一步合作武器合作協定。此外，北韓領導人金正恩近日更宣稱兩韓統一已不可能，且廢除促進統一的機構，讓東北亞又陷入了緊張。
朝俄兩國眉來眼去
根據《美聯社》報導，拉夫洛夫表示，很高興北韓外交部長能來俄羅斯訪問，雙方討論了很多雙邊協議的問題，被問到協議相關內容，俄羅斯政府發言人佩斯科夫不願透露相關細節。崔善姬則說，雙方會盡力拓展彼此間的連結。
拉夫洛夫還說，俄羅斯相當感謝北韓支持俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，也感謝與北韓在國際組織與聯合國上的合作。外界都相當擔心雙方簽訂的是武器協議，美國與南韓就曾指控北韓提供武器給俄羅斯在俄烏戰爭使用，並換取先進的衛星科技以促成北韓發射更多間諜衛星，但此指控遭到北韓與俄羅斯否認。
南韓是敵人而非同胞
《金融時報》提到，北韓領導人金正恩近來動作頻頻，除了持續往日韓發射衛星與飛彈外，近日還宣布將修憲把與南韓統一的目標刪除，並將南韓定義為「主要敵人」，因此南韓公民未來將不會是「祖國親愛的同胞」，金正恩還將負責兩韓統一與旅遊的政府部門關閉，也讓東北亞的局勢緊張了起來。
南韓智庫NK Pro的專家金鍾敏（音譯）分析，由於北韓發展核武對抗南韓，同時又要與南韓統一的意識形態有差異，在相當重視形式主義的共產國家中，並不允許這樣的落差，否則政權的合法性容易受到質疑。金鍾敏也提醒說，北韓有望在未來對南韓進行更多軍事施壓。
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