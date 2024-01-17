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美軍截獲伊朗援青年運動軍事物資 行動釀2海豹隊員落海、生死未卜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍中央司令部16日證實在阿拉伯海截獲伊朗提供青年運動的軍事物資，扣押中程彈道飛彈和反艦飛彈的彈頭、推進和導引裝置及相關防空零件。取自X
美軍中央司令部16日證實在阿拉伯海截獲伊朗提供青年運動的軍事物資，扣押中程彈道飛彈和反艦飛彈的彈頭、推進和導引裝置及相關防空零件。取自X

英國衛報報導，美軍中央司令部16日證實近日在阿拉伯海截獲伊朗提供青年運動的軍事物資，扣押中程彈道飛彈和反艦飛彈的彈頭、推進和導引裝置及相關防空零件。

美軍中央司令部聲明表示，本月11日晚間，美軍海豹突擊隊在索馬利亞沿海進行船旗檢驗時，在一艘單桅三角帆船查獲伊朗製造、預計供應青年運動的武器零件。

「根據初步研判，青年運動一直使用相同來源武器威脅和攻擊行經紅海的無辜國際商船和船員」，並且判定該帆船「非法運輸來自伊朗的先進致命軍事物資，以此供應葉門境內的青年運動勢力持續攻擊國際貨運船舶」。至於船上14名船員均被拘留，留待國際法決議其去處。

然而，由於海豹突擊隊行動時海況凶險，一名隊員登板時意外墜海，另一名隊員隨即跳海救援，兩人現在依舊下落不明，推測恐怕凶多吉少。

從去年以巴衝突爆發後，青年運動以報復以色列為由，在紅海、亞丁灣海域發動數十次襲擊，最近一次是在16日發射飛彈攻擊於紅海南方水域的希臘貨輪。消息指出貨輪上有24名船員，預計從越南開往以色列，船隻遭到一定程度損壞，並無人員受傷。

彈道飛彈

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