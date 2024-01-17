專家解讀／北韓欲排除南韓 與美直接交涉

北韓領袖金正恩去年底宣稱和南韓尋求和解毫無意義，十五日再稱南韓為不變的首要敵人，揚言若開戰將占領南韓全境。南韓專家分析，金正恩近來屢次強硬措辭，意在向華府宣示北韓、美國為朝鮮半島唯二要角，將首爾排除在外，另外他也試圖藉由強勢對外來鞏固內部團結，以圖謀經濟發展。

韓聯社十六日報導，首爾智庫韓國統一研究院高級研究員洪敏（譯音）指出，金正恩的最終目的是直接和美方交涉；北韓歷經二○一八年兩韓關係趨緩、二○一九年金正恩和時任美國總統川普在越南河內二度會談「無協議」收場，似乎已認定南韓是「沒用」的實體，盼將其屏除於朝鮮半島事務之外。

平壤去年八月將對南韓的稱呼從「南朝鮮」改為「大韓民國」，是統一政策轉向跡象之一。南韓梨花女子大學研究北韓議題的教授朴遠建（音）說，北韓對南韓立場改變，反映平壤認識到統一等核心政策失敗，也顯示北韓內部局勢看似不利，當局故而升高緊張。

負責兩韓事務的南韓統一部一名匿名官員向韓聯社透露，平壤對南韓政策轉變的過程在二○一九年河內川金會後開始，反映其政權的焦慮，意在藉由激化兩韓對立來轉移國內對於疫情、國際制裁困境的不滿。

分析人士並指出，金正恩的演說是對內訴求團結和經濟發展的有力訊息。北韓實質國內生產毛額（ＧＤＰ）在二○二二年按年減少百分之○點二，連三年經濟萎縮。

金正恩日前演說裡提及全黨推動地方開發的作法，稱改善首都和地方的不均是提振人民生活的重要議題。研究北韓議題的首爾慶南大學教授林乙哲（譯音）說，金正恩兩大野心圍繞強化核戰嚇阻和改善人民生計與經濟，這都需要內部團結和充分資源。