金正恩籲修憲 將南韓列頭號敵人

北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）十六日報導，北韓領導人金正恩十五日聲稱已認定不可能與南韓統一，呼籲修憲並在憲法中將南韓列為「頭號敵人」。他指責南韓尋求使北韓政權瓦解，表示北韓不尋求戰爭卻無意避戰，倘若與南韓開戰，北韓憲法會反映占領、收復和納入南韓領土的問題。

金正恩日前在北韓最高人民會議上演說，表示過去致力與北韓的對手重新和解與統一是「不應再犯的過錯」，平壤亦不會承認兩韓實質的海上邊界北方限界線（ＮＬＬ）；若「大韓民國」侵犯北韓陸海空領地，即使不到千分之一毫米，朝方也會視為戰爭挑釁，而戰爭將摧毀南韓並給予美國難以想像的挫敗。

一名遊客十六日參觀鄰近北韓的南韓坡州臨津閣，圍籬上掛滿祈願兩韓和平的訊息。（美聯社）

朝中社並指，北韓亦將廢除負責兩韓統一和旅遊事務的三個機構：祖國和平統一委員會、民族經濟合作局、金剛山國際旅遊局。北韓最高人民會議已決議定調兩韓為「最敵對且處於交戰的國家」，如今朝鮮半島正處於激烈對峙，北韓絕不可能與南韓重新統一。

對此，南韓總統尹錫悅十六日表示，擁核的北韓若出手挑釁，首爾將以數倍力道還擊，並稱南韓軍方具有「壓倒性的反應能力」。他並針對金正恩將兩韓關係定調為兩個敵國表示，平壤此舉即自認為反民族、反歷史的集團。

金正恩二○二一年十月曾說，北韓的主要敵人並非南韓或美國等特定國家和勢力，而是「戰爭本身」。然而，尹錫悅二○二二年五月上台後，將北韓定義為敵人，北韓對南韓方針也隨之發生重大變化。

二○二二年底，金正恩在勞動黨會議上表示，南韓「無疑是我們敵人」。去年八月，金正恩首次稱南韓「大韓民國」，而非慣稱的「南朝鮮」，去年底，金正恩在勞動黨全會將兩韓關係定位為「敵對交戰國」，本月視察武器工廠時，他首度稱南韓為「頭號敵人」。

兩韓關係也急遽惡化。去年十一月平壤宣布成功發射首枚偵察衛星後，南韓即暫停旨在緩和兩韓緊張的九一九軍事協議；次月，北韓再試射洲際彈道飛彈「火星—１８」。

本月十四日，北韓據稱試射使用新型固體燃料的中程極音速飛彈，為今年首次發射彈道飛彈。此前在五日至七日，南韓指稱北韓連續三天在兩韓邊境射擊砲彈。

兩韓憲法各自主張擁有整個朝鮮半島主權，雙方嚴格來說仍視對方為非法實體。此前，兩國外交關係是由南韓統一部和北韓和平統一委員會負責。但隨著朝方機構廢除，分析認為北韓外交部可能會接管與南韓的關係；未來若兩韓開戰，北韓對南韓動用核武可能被合理化。