去年全球近5000名基督徒因宗教信仰被殺害

（德國之聲中文網）非政府組織“敞開的門”（Open Doors）發布的最新報告顯示，2023年，全球範圍內基督徒的處境進一步惡化。 報告稱，全球70多個國家有超過3.65億的基督徒因信仰而遭到嚴重甚至極端的歧視與迫害。在這些國家基督教徒屬於少數群體。

報告稱，朝鮮再次位居打壓基督教徒最嚴重國家的負面排名榜首，其次是索馬裡、利比亞、厄立特裡亞、也門、尼日利亞、巴基斯坦、蘇丹、伊朗和阿富汗。世界上人口最多的國家印度和中國分列第11和第19位。

遭受肢體暴力對待的基督徒主要都分布在赤道以南的非洲國家，其次是印度。2023年，至少有4998名基督徒因信仰被殺害，其中4118人來自尼日利亞。根據“敞開的門”的統計，去年在印度因信仰而遭殺害的基督徒人數為160人。

該組織表示，關閉和破壞基督教宗教場所、基督教學校和機構的問題在亞洲尤為顯著。在中東地區，基督教徒流亡的浪潮從未中止。在北敘利亞的阿夫林地區土耳其士兵驅逐了所有的基督徒。

非政府組織“敞開的門”公布的這些數據無法獨立核實。該組織也承認，目前缺少各方公認的對“迫害”一詞的定義。該組織表示，基督徒所遭受的（他們自我感覺到的）壓力和受到的暴力對待是否真的與信仰有關並不總是十分清晰。不過，1992年以來，該組織從大約100個國家收集的數據信息受到教會網絡、人權律師、研究學者和專家的評估。

根據最新的全球迫害指數，目前非洲的情況不容樂觀。例如在馬裡或者利比亞，與極端組織伊斯蘭國和基地組織有聯系的激進組織正在利用國家和政府的不穩定。另外，中國和俄羅斯日益增長的影響力也造成非洲基督徒的處境變得更加困難，因為他們很快就會被貼上西方附屬的標簽並為此承受壓力。

此外印度基督徒的境遇也變得越來越艱難。今年5、6月印度將舉行新一屆大選。利用宗教沖突作為政治議題是印度教民族主義執政黨印度人民黨屢試不爽的工具。

在打壓基督教的問題上，印度和中國的不同之處在於：在印度，沖擊破壞教堂，毆打基督徒的是極端的個體。而在中國對基督教采取打壓政策是國家。“敞開的門”發布的報告中稱，攻擊教會關閉教堂，在中國的案例數超過1萬件，在印度數量為2228件。

（天主教新聞社）

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