WSJ：憂遭葉門叛軍攻擊 殼牌無限期暫停航行紅海

華爾街日報引述知情人士報導，在美國和英國聯手攻擊葉門胡塞叛軍（Houthi，又譯青年運動）引發局勢進一步升高的擔憂後，石油巨擘殼牌（Shell）已無限期暫停所有行經紅海的石油運輸。

西方國家之所以把胡塞叛軍當作攻擊目標，是因為這個與伊朗結盟的民兵組織，先前向紅海和附近的曼德海峽周圍商船，發射了數十枚飛彈和無人機。胡塞叛軍表示，這些攻擊是作為以色列侵犯加薩走廊的回應。

全球海運石油的貿易總量約12%經過紅海。

據了解，一艘殼牌租借用於運送印度航空燃料的油輪，上月在紅海遭到無人機襲擊，並遭到胡塞武裝船隻的騷擾。儘管殼牌未就暫停運輸和這起襲擊事件發表評論，但該公司上個禮拜便暫停航行紅海，因為只要一次成功的攻擊，就可能引發該地區大規模漏油，並危及船上船員的安全。

其他公司先前也做出避免航行紅海的決定，例如英國石油（BP）上個月表示將暫停航行紅海，卡達能源公司本周也採取同樣的措施。