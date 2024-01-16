北海道新千歲機場下大雪 傳大韓航空、國泰航空客機「停機坪擦撞」

「有如末日景象的火山噴發，冰島人如何提前準備？」冰島西南方的法拉格達爾火山（Fagradalsfjall volcano）在1月14日噴發，熔岩流進城鎮、燒毀了3棟房屋與供暖系統管線，所幸居民提早撤離，無人傷亡。該火山已是1個月內第2次噴發，更是半世紀以來首次造成冰島的人類居住地毀損。專家預測該火山活動不斷增強，當地知名溫泉景點「藍潟湖」也被迫關閉，未來恐將面臨長期且更廣泛的災難，政府必須盡快設想「長期方案」，不排除撤離火山附近3萬居民。儘管冰島的火山噴發並不罕見，但面對嚴重的天災末日，冰島人又是如何準備？

2024-01-16 15:13