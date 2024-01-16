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北海道新千歲機場下大雪 傳大韓航空、國泰航空客機「停機坪擦撞」
日本的HBC北海道放送與HTB新聞16日報導，北海道的新千歲機場16日下午發生大韓航空與國泰航空客機擦撞事件。
根據日本國土交通省航空局跟北海道機場公司的消息，這起事件發生在當地時間下午5時30分左右，大韓航空與國泰航空客機在新千歲機場國際線停機坪發生擦撞。
消防部門表示，據信是移動中的大韓航空客機跟停在機坪上的國泰航空客機擦撞。據報導，大韓航空班機有289名成員，國泰航空飛機上沒有人，這起事件並未造成人員受傷，新千歲機場主管單位等機構目前正在確認狀況詳情。
FNN報導指出，因為新千歲機場今天下大雪，計46個起降航班取消。根據航班追蹤網站Flight Aware，酷航台北飛札幌的TR892班機就在盤旋多圈後轉降東京成田國際機場。
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