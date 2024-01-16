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日本評估各地地震發生機率 宮城縣30年內規模7以上強震機率增

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2011年3月11日日本發生規模9.0的日本觀測史上最強地震，宮城縣最大震度7級，地震、海嘯催毀家園。地震調查委員會將30年內宮城縣遠海、發生芮氏規模7以上強震的機率調高為「從70%到90%」。路透
2011年3月11日日本發生規模9.0的日本觀測史上最強地震，宮城縣最大震度7級，地震、海嘯催毀家園。地震調查委員會將30年內宮城縣遠海、發生芮氏規模7以上強震的機率調高為「從70%到90%」。路透

日本NHK報導，今年政府地震調查委員會將30年內宮城縣遠海發生芮氏規模7以上強震的機率，調高為「從70%到90%」。

地震調查委員會每年重新評估日本各地大地震發生的機率。其中，震央在宮城縣遠海的規模7.4強震，10年內發生機率從幾乎是0至1%，調高為0%至2%。20年內發生機率從4%到30%，調高為8%至30%；30年內發生機率從70%到80%，增加至70%到90%。

去年宮城縣遠海地震的發生機率也有部分上調，委員會表示，那是因為該處發生大地震的間隔時間較短，平均為38年。委員長、東京大學名譽教授平田直表示，雖然再次發生如311那般的強烈地震機率很低，但規模7以上的地震是很有可能發生，民眾要多加留意。

地震 日本 強震

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