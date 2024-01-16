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極右派捲土重來？歐洲議會年中選舉 反移民政黨獲支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐洲議會6月將選舉，外媒擔心極右派崛起，影響歐洲議會決策。（Wikimedia Commons）
歐洲議會6月將選舉，外媒擔心極右派崛起，影響歐洲議會決策。（Wikimedia Commons）

擔心移民搶工作，還有文化差異，恐讓極右派勢力在歐洲議會取得關鍵少數？歐盟將於6月進行歐洲議會選舉，但因為過去的經濟不景氣，讓反移民政黨獲得很多支持，以歐洲最開放的荷蘭為例，反移民的自由黨在上次選舉獲得25%選票，德國、法國、西班牙等地的極右派支持度都大幅提升。

極右勢力崛起

根據《美聯社》15日報導，荷蘭1個人口9300人，且沒什麼移民的小鎮，居然有4分之3的民眾投給反對移民與穆斯林的自由黨。

即使荷蘭在歐洲已經是最具有包容力的國家，但在經濟不景氣、大量失業人口下，民眾還是容易將一切歸罪給移民。

由於歐盟將於6月選出新一屆的歐洲議會議員，將在未來5年影響歐洲的政策走向，外界普遍預料目前在議會中第6大黨團的極右派，將會取得關鍵少數席次，而這會對歐盟的公民權、移民與性別政策會有很大的影響，包括德國的另類選擇黨、法國的國民陣線、西班牙、瑞典與奧地利的極右派都在崛起。

極端勢力與醜聞

以荷蘭為例，除了移民外，包括藥物濫用、安樂死與跨性別議題，都成為極右派可以發揮的題材，民眾投給自由黨也是表達對主流建制政黨的抗議，但《美聯社》提到，若讓極右派勢力掌權，或取得關鍵少數，恐對於宗教、言論與集會自由有嚴重的打壓。

不過《歐洲新聞網》提到，歐洲議會主席瑪索拉認為，目前主流的民主黨、保守派與左派的聯盟應該能繼續維持歐洲議會多數，不會太擔心極右派的席次高漲。

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移民 歐盟

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