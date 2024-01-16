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美英空襲後仍有能力襲擊商船！青年運動反艦飛彈擊中美貨船 貨艙受損

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國中央司令部15日證實，美國貨船行經亞丁灣遭葉門叛軍青年運動反艦飛彈擊中，造成貨艙一定程度損壞，所幸無人員傷亡。美聯社
美國中央司令部15日證實，美國貨船行經亞丁灣遭葉門叛軍青年運動反艦飛彈擊中，造成貨艙一定程度損壞，所幸無人員傷亡。美聯社

路透報導，美國中央司令部15日證實，美國貨船行經亞丁灣遭葉門叛軍青年運動反艦飛彈擊中，造成貨艙一定程度損壞，所幸無人員傷亡。

遇襲貨船「直布羅陀之鷹」（Gibraltar Eagle）屬於美國公司老鷹散裝貨運（Eagle Bulk Shipping），掛有馬紹爾群島國旗，船上載有鋼品，於15日下午4點左右行經亞丁灣外海100英里處遭青年運動反艦飛彈襲擊，貨艙受到一定程度損壞，並無其他重大損失，已經繼續航行。

自以巴衝突爆發以來，伊朗扶植的青年運動以支持巴勒斯坦為名，不斷攻擊行經紅海且與以色列有關的貨船。

對此，以美國為首的列強組成海上聯合防衛部隊保衛途經附近海域船舶。上周，英美才聯手空襲青年運動約9成、30個軍事目標。本次美國商船遇襲應為青年運動的報復行動，同時說明該武裝團體侵犯武力並未被削弱。

美國 運動 青年

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