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關係緊繃 馬爾地夫限時印度撤軍

聯合報／ 國際中心／綜合報導
一名馬爾地夫官員今天表示，馬爾地夫已要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。圖為1月11日，大陸國務院總理李強和馬爾地夫總統穆伊祖會見。新華社
一名馬爾地夫官員今天表示，馬爾地夫已要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。圖為1月11日，大陸國務院總理李強和馬爾地夫總統穆伊祖會見。新華社

馬爾地夫十四日要求印度在三月十五日前撤走駐軍，路透報導，這將使印、馬這兩個南亞鄰國關係更緊張。

馬爾地夫總統穆伊祖去年贏得大選，矢言結束該國此前的「印度優先」政策。中國大陸和印度正在該地區競逐影響力，新德里視此一印度洋島國為其勢力範圍，但穆伊祖十四日剛結束赴中國的國是訪問返國，與北京簽署一系列雙邊協議，包括提升關係成為全面戰略合作夥伴。

印度在馬爾地夫派駐一支約八十九名印度軍人組成的分遣隊，包括醫護人員，並負責運作三架在馬爾地夫各島間廣闊海域巡邏的飛機，並協助區域內的人道行動。

馬爾地夫總統辦公室政策主任納齊姆指稱，馬爾地夫提議印度駐軍在三月十五日前撤離。該日期是由馬爾地夫政府在馬印高層級委員會會議提出，目前討論中。

穆伊祖在選戰時指稱新德里的巨大影響力威脅馬爾地夫主權，承諾勝選後將要求印度撤離駐軍。納齊姆表示，最重要的是，印軍不能留在馬爾地夫。這是穆伊祖政府的政策、也是穆伊祖的承諾和馬爾地夫人民的願望。

馬爾地夫媒體「米哈魯報」報導，穆伊祖聲稱，北京尊重馬爾地夫的領土完整政策。他強調，馬爾地夫雖小，但不代表任人宰割，「我們不是另一國的後院，而是獨立國家」。他亦否認將由中國軍隊取代印軍。

印度外交部聲明，兩國已商討雙邊合作的廣泛議題。

印度 北京

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