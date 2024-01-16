與中角力 菲擴大開發南海9島礁

菲律賓參謀總長布勞納十五日說，菲國將在南海開發其視為領土的島礁，以改善目前困窘的狀況更適合軍隊駐防。此外，菲律賓總統馬可仕十五日發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統，中央社說，馬可仕賀文中出現「台灣總統」一詞，是他上任以來前所未見。

除菲方稱為愛尤銀礁的仁愛暗沙（北京稱仁愛礁），菲律賓另在南海占有其他八座島礁，並視之為其專屬經濟區。布勞納在出席菲國總統馬可仕主持的指揮會議後說，菲方欲改善全部九座島礁情況，「尤其是我們正占有的島礁」，包括最大並最具戰略重要性的中業島（菲國稱希望島）。

布勞納說，菲軍想提供海水淡化機予仁愛礁擱淺軍艦「馬德雷山號」上的官兵，並在其掌控的中業島與馬歡島裝設海水淡化機和通訊設備。菲律賓一九九九年故意將這艘二戰時期登陸艦「坐礁」在仁愛礁上，並派軍隊駐防。

布勞納表示，菲軍將添購更多艦艇、雷達及飛機。菲國會已撥款八億披索（約台幣四點五億元），在馬歡島興建一座港口設施，以供漁船避難。

另外，菲國總統馬可仕十五日在社群平台Ｘ上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

菲律賓一九七五年與中華民國斷交，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見。路透報導，菲國外交部十四日曾重申，菲國遵循一個中國政策。