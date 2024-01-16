聽新聞
test
0:00 / 0:00

與中角力 菲擴大開發南海9島礁

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕今天在社群平台發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統。 圖／歐新社
菲律賓總統小馬可仕今天在社群平台發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統。 圖／歐新社

菲律賓參謀總長布勞納十五日說，菲國將在南海開發其視為領土的島礁，以改善目前困窘的狀況更適合軍隊駐防。此外，菲律賓總統馬可仕十五日發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統，中央社說，馬可仕賀文中出現「台灣總統」一詞，是他上任以來前所未見。

除菲方稱為愛尤銀礁的仁愛暗沙（北京稱仁愛礁），菲律賓另在南海占有其他八座島礁，並視之為其專屬經濟區。布勞納在出席菲國總統馬可仕主持的指揮會議後說，菲方欲改善全部九座島礁情況，「尤其是我們正占有的島礁」，包括最大並最具戰略重要性的中業島（菲國稱希望島）。

布勞納說，菲軍想提供海水淡化機予仁愛礁擱淺軍艦「馬德雷山號」上的官兵，並在其掌控的中業島與馬歡島裝設海水淡化機和通訊設備。菲律賓一九九九年故意將這艘二戰時期登陸艦「坐礁」在仁愛礁上，並派軍隊駐防。

布勞納表示，菲軍將添購更多艦艇、雷達及飛機。菲國會已撥款八億披索（約台幣四點五億元），在馬歡島興建一座港口設施，以供漁船避難。

另外，菲國總統馬可仕十五日在社群平台Ｘ上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

菲律賓一九七五年與中華民國斷交，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見。路透報導，菲國外交部十四日曾重申，菲國遵循一個中國政策。

菲律賓 南海

延伸閱讀

南海風急浪高 德國外長：陸擴張政策 令在千里之遙的歐洲也感憂慮

解放軍較勁美菲 南海演訓導彈擊中高空目標

菲律賓獲世界旅遊獎肯定！ 蟬聯最佳海灘、最佳潛水目的地 首度獲頒最佳城市

智庫曝美軍機上月60架次偵察南海 MQ-4C無人機占1/5

相關新聞

與中角力 菲擴大開發南海9島礁

菲律賓參謀總長布勞納十五日說，菲國將在南海開發其視為領土的島礁，以改善目前困窘的狀況更適合軍隊駐防。此外，菲律賓總統馬可...

關係緊繃 馬爾地夫限時印度撤軍

馬爾地夫十四日要求印度在三月十五日前撤走駐軍，路透報導，這將使印、馬這兩個南亞鄰國關係更緊張。

葉門叛軍媒體：英國、美國攜手再轟當地港口城市

法新社引述伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Huthis）旗下媒體報導，美國及英國今天又襲擊由青年運動控制的葉門西部港口城...

自昨天以來噴發40次！印尼火山頻噴發 佛羅雷斯島疏散6500人

印尼當局今天表示，由於佛羅雷斯島（Flores）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Lak...

印中角力新戰場！馬爾地夫不再「印度優先」 要求印度撤走駐軍

一名馬爾地夫官員今天表示，馬爾地夫已要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張

日本石川縣強震增至222死 縣內逾8成漁港受災

日本石川縣截至今天下午2時止，已確認縣內共222人罹難，當地農林水產業（第一級產業）也受到地震衝擊。縣府今天發布農林水產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。