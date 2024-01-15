經濟論壇沒落 籲做國際紛爭協調所

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

參加世界經濟論壇（WEF）的大國愈來愈少，專家建議轉型為其他國家協調紛爭的場所。WEF將於15日瑞士度假勝地達沃斯舉行，美國雖然會派代表，但比起以前由總統出席層級下降不少，G7國家領導人的與會次數也逐年下降。學者認為，論壇可以轉型為政府之間低層級議題的協商機制，與公私合作的場域。

大國元首出席率低

根據《半島電視台》報導，過往被認為是「有錢人俱樂部」與「大國俱樂部」的瑞士達沃斯世界經濟論壇將於15日登場，但大國對於WEF的參加意願正逐年降低，美國雖然派國務卿布林肯、國安顧問蘇利文與氣候特使凱瑞參加，但美國總統拜登從未參加過WEF，以前的歐巴馬、川普都還有參加。

另外，去年的WEF中，G7國家僅有德國總理蕭茲與會，倫敦大學全球政治學教授威利茲表示，由於烏克蘭總統澤倫斯基會參加WEF，因此俄羅斯與會的政治人物層級就會降低，而西方政要也可能透過不出席，避免爭議擴大。目前還有伊朗外交部長巴米拉布都罕、以色列總統赫佐格與卡達首相阿達尼將與會。

需討論更創意題目

杜漢大學國政經助理教授克普雷分析說，未來WEF在討論議題上，可影響議程者會變得愈來愈多，因此未來可以成為各國討論中低層級議題的協商場所，畢竟WEF過去就是許多大國領導人之間進行私下協商的重要聚會，甚至還可以是聯合國官員、重要民間企業家的見面管道。

《WION》提到，今年WEF的首要討論主題是假訊息對世界的威脅，接下來則是氣候變遷與政治對立極端化。2024年各國仍相當關心經濟、通膨與可能衰退的風險，克普雷表示，WEF雖然是全球很重要的交流平台，但如果無法討論更有創意的議題的話，其重要性可能會持續降低。

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