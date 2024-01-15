教宗呼籲和平 認戰爭是人類的罪行

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

世界需要和平不是戰爭。教宗方濟各在14日例行禱告時表示，戰爭本身就是對人類的罪行，他也呼籲世人能繼續為烏克蘭與加薩地區戰爭和平盡早到來禱告。

人類需要和平非戰爭

據《天主教通訊社》報導，方濟各在誦念完《三鐘經》後，呼籲眾人為飽受戰爭殘酷受苦的人禱告，特別是烏克蘭、巴勒斯坦與以色列。他說，「我們祈禱擁有解決這些衝突權力的人，會反思戰爭並不是解決問題的方式，因為它造成平民死亡、摧毀了城市和基礎設施。換句話說，今日的戰爭本身就是對人類的一種罪行。人類需要和平，世界需要和平。」

武器帶來殺害與毀滅

據《OSV News》報導，教宗14日在聖彼得廣場，對將近1萬名信徒談話時除了呼籲勿忘記因戰爭受苦的人，也呼籲世人持續禱告。他說，「今年年初，我們曾盼望和平出現，但武器仍舊帶來了屠殺與毀滅。換句話說，今日的戰爭本身就是對人類的罪行。」

據《BBC》報導，14日正是哈瑪斯從加薩攻擊以色列第100天，後續以色列則以轟炸對哈瑪斯回擊，造成大量平民死亡，據哈瑪斯衛生部指出，陸續超過2.3萬人死亡，其中許多人是婦女與兒童。

上週六以色列特拉維夫舉行追悼活動，參與的人包括親友失蹤的家屬。一名表親和她的兩名幼兒和丈夫一起遭到綁架的以色列人施耐德心情相當憤怒，因為家屬對於親人遭綁後的身體或心理狀態資訊所知甚少。他說，「一共有130人，其中被抓大多是平民，沒有藥物，紅十字會也不能去探視。我三代的家人不見了！全世界還要叫我們安靜、保持冷靜。」

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