教宗呼籲和平 認戰爭是人類的罪行

2015年七7月一宗難民庇護案被紐西蘭最高法院駁回,引起世人高度關注,這是國際間首次出現以「氣候難民」為由申請跨國庇護的案子,主要申請人來自太平洋島國吉里巴斯(Kiribati),該國同時也是台灣邦交國之一。紐國法院駁回的原由是該庇護案不符合現有《聯合國難民地位公約》(Convention relating to the Status of Refugees)內定義的難民標準,而且也無任何證據顯示吉里巴斯政府無法保護國民免於氣候惡化威脅。

2024-01-15 15:00