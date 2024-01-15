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北韓試射彈道飛彈 今年首次

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
北韓14日試射飛彈，推測為一枚中程彈道飛彈，南韓軍方指出，這次試射飛彈可能使用北韓當局不久前聲稱完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。圖為1月14日，人們在首爾的一個火車站觀看播放新聞的電視螢幕，其中播放了朝鮮導彈試驗的檔案片段。法新社
北韓14日試射飛彈，推測為一枚中程彈道飛彈，南韓軍方指出，這次試射飛彈可能使用北韓當局不久前聲稱完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。圖為1月14日，人們在首爾的一個火車站觀看播放新聞的電視螢幕，其中播放了朝鮮導彈試驗的檔案片段。法新社

南韓合同參謀本部（合參）十四日指稱，北韓同日下午約兩點五十五分（台灣時間當天下午約一點五十五分），從平壤附近向日本海發射一枚中程彈道飛彈，飛行約一千公里墜海，未落入朝鮮半島東部的日本專屬經濟區（EEZ）。這是北韓今年首次發射彈道飛彈，距離去年十二月十八日發射一枚「火星18」固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）相隔廿七天。

合參聲明，該飛彈型號不明、最大飛行高度至少五十公里，研判為中程彈道飛彈，但未提供更多詳情。合參表示，南韓正與美日保持密切合作，三方共享北韓射彈相關情資，持續戒備。日本海上保安廳也引述防衛省情資提醒航行船舶小心，該省並批評此舉違反多項聯合國安理會決議，而美軍航艦「卡爾文森號」打擊群十一日已部署在西太平洋。

北韓日前才在與南韓接壤的黃海「北方限界線」實彈演習，南韓也還以顏色，並下令其延坪島等離島居民立刻疏散避難。北韓領袖金正恩日前也在視察武器工廠時，稱南韓為主要敵人，並揚言將毫不猶豫消滅「大韓民國」。法新社十四日報導，兩韓關係正處於其近數十年來最低點之一。

韓聯社十四日報導，北韓已成功研製新型中程彈道飛彈用的大功率固體燃料發動機，並於去年十一月十一、十四日成功進行第一級與第二級發動機的地上點火試驗，因此這次射彈有可能採用新型固體燃料。

與液體燃料相比，藉由固體燃料發射中程彈道飛彈，可望進一步增加射程。固體燃料可省略燃料注入飛彈時間，故有利對敵方發動突襲。專家認為，從平壤至美國屬地關島的直線距離三五○○公里，平壤至美國阿拉斯加州直線距離六千多公里，這使駐關島及阿拉斯加美軍基地皆在北韓飛彈射程範圍。

南韓梨花女大教授伊斯利分析，平壤秀肌肉應該不只首爾擔憂，北韓和俄國軍事合作加劇俄烏戰爭，而且當前全球正聚焦中東以哈戰爭，北韓恐更願意挑戰美國及其盟邦。

另外，孤立的平壤正與莫斯科建立更密切關係。北韓官媒朝中社十四日報導，北韓外長崔善姬應俄羅斯外長拉夫羅夫之邀，預定十五至十七日正式訪俄。

彈道飛彈 北韓 南韓

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