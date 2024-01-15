北韓試射彈道飛彈 今年首次

南韓合同參謀本部（合參）十四日指稱，北韓同日下午約兩點五十五分（台灣時間當天下午約一點五十五分），從平壤附近向日本海發射一枚中程彈道飛彈，飛行約一千公里墜海，未落入朝鮮半島東部的日本專屬經濟區（EEZ）。這是北韓今年首次發射彈道飛彈，距離去年十二月十八日發射一枚「火星18」固體燃料洲際彈道飛彈（ICBM）相隔廿七天。

合參聲明，該飛彈型號不明、最大飛行高度至少五十公里，研判為中程彈道飛彈，但未提供更多詳情。合參表示，南韓正與美日保持密切合作，三方共享北韓射彈相關情資，持續戒備。日本海上保安廳也引述防衛省情資提醒航行船舶小心，該省並批評此舉違反多項聯合國安理會決議，而美軍航艦「卡爾文森號」打擊群十一日已部署在西太平洋。

北韓日前才在與南韓接壤的黃海「北方限界線」實彈演習，南韓也還以顏色，並下令其延坪島等離島居民立刻疏散避難。北韓領袖金正恩日前也在視察武器工廠時，稱南韓為主要敵人，並揚言將毫不猶豫消滅「大韓民國」。法新社十四日報導，兩韓關係正處於其近數十年來最低點之一。

韓聯社十四日報導，北韓已成功研製新型中程彈道飛彈用的大功率固體燃料發動機，並於去年十一月十一、十四日成功進行第一級與第二級發動機的地上點火試驗，因此這次射彈有可能採用新型固體燃料。

與液體燃料相比，藉由固體燃料發射中程彈道飛彈，可望進一步增加射程。固體燃料可省略燃料注入飛彈時間，故有利對敵方發動突襲。專家認為，從平壤至美國屬地關島的直線距離三五○○公里，平壤至美國阿拉斯加州直線距離六千多公里，這使駐關島及阿拉斯加美軍基地皆在北韓飛彈射程範圍。

南韓梨花女大教授伊斯利分析，平壤秀肌肉應該不只首爾擔憂，北韓和俄國軍事合作加劇俄烏戰爭，而且當前全球正聚焦中東以哈戰爭，北韓恐更願意挑戰美國及其盟邦。

另外，孤立的平壤正與莫斯科建立更密切關係。北韓官媒朝中社十四日報導，北韓外長崔善姬應俄羅斯外長拉夫羅夫之邀，預定十五至十七日正式訪俄。