遭美空襲 葉門叛軍 還有三分之二戰鬥力

美軍十三日清晨以驅逐艦「卡尼號」發射多枚戰斧飛彈，打擊葉門叛軍「青年運動」一個雷達站。美英機艦已於十一、十二日空襲青年運動在葉門境內近卅個據點，美方首份詳細戰果評估指稱，約擊毀其中九成目標，但對方用飛彈或無人機攻擊紅海商船的能力仍保有三分之二。

美國總統拜登政府與盟國正試圖遏止青年運動侵擾紅海航道、嚇阻對方反擊並防止區域衝突擴大。美軍聯合參謀部作戰主任席姆斯十二日說，先前空襲任務已達目標，削弱青年運動再發動大規模無人機與飛彈協同攻擊的能力。

美國中央司令部十一日表示，美軍機艦和潛艦當天在青年運動控制的十六個據點擊中六十多個目標，包括指揮和控制中心、彈藥庫、發射系統和生產設施。席姆斯十二日再表示，美英最初襲擊的卅分鐘到一小時後，對另外十二個據點發動第二波襲擊。

兩位匿名美方官員十三日說，雖透過一百五十多枚精準彈藥打擊青年運動的飛彈和無人機相關目標，卻只毀損該組織二至三成攻擊力；找出青年運動目標位置也較以往困難，近年歐美情報圈未投入大量資源蒐集青年運動防空系統、指揮樞紐、彈藥儲存和軍備生產設施位置。

拜登十三日說，美方已向支持青年運動的伊朗私下傳遞訊息，並說有信心美國已做足準備。拜登政府雖在二○二一年將青年運動從國務院「外國恐怖組織」清單移除。但他十二日說，認為該叛軍現在算恐怖組織。

法新社報導，美方十三日再襲葉門前，青年運動曾揚言進一步攻擊紅海商船報復遭空襲。美英十一日空襲已令外界更擔憂以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的戰事外溢。

美軍中央司令部說，十三日空襲雷達站是十一日首波襲擊的後續行動。當天稍晚，青年運動盟友的軍事消息人士告訴法新社，紅海港口城市荷台達近郊有一處青年運動用於發射火箭的據點受攻擊，但五角大廈官員聲稱，這並非美方所為。