加薩戰爭進入百日 反以聲浪持續上升

全球對以色列發動加薩戰爭的抗爭愈來愈多了！隨著南非將以色列告上國際法院，控告以色列對巴勒斯坦種族屠殺，倫敦、南非、荷蘭與瑞士等國家也都出現挺巴勒斯坦的示威，抗議以色列對巴勒斯坦人種族屠殺，並要求以色列立刻停火。以哈衝突目前造成約2.4萬巴勒斯坦人死亡，加薩走廊2百多萬人無家可歸。

以色列寧死不和

根據《半島電視台》報導，以哈衝突至今已百日，但以色列總理納坦雅胡在國會中致詞時仍強調，沒有人能夠阻擋以色列繼續開戰，即使是在海牙的國際法院。以色列戰爭內閣國防部長、過去納坦雅胡的對手之一的甘茲也參加國內要求哈瑪斯釋放戰俘的遊行。

但《時代雜誌》提到，從英國到歐盟許多國家，如荷蘭、瑞士、義大利等國都曲線更多挺巴勒斯坦的示威活動。進日控告以色列對巴勒斯坦進行種族屠殺的南非，國內也有許多民眾上街呼籲以色列須儘速停戰，國際也要勇於制裁以色列經濟，非洲國家納米比亞更批評德國沒有記取過去納粹教訓，仍支持以色列。

英美激戰葉門叛軍

以哈衝突已經造成約2.4萬名巴勒斯坦人死亡、6.8萬人受傷，由於以軍攻勢從南到北都有，因此整個加薩走廊約2百萬的民眾幾乎都陷入無家可歸的困境。另一方面，葉門的胡賽叛軍先前因不滿以色列軍事行動而利用無人機與飛彈騷擾鴻海商船，美國與英國近日正積極攔截，並砲轟叛軍的軍事基地進行回擊。

即使國家陷入戰亂，巴勒斯坦男足隊接下來仍要進行亞洲盃的賽程，顯示民眾不會因為戰爭受到打擊。

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