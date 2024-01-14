快訊

空白選票不翼而飛！北市總統用餘2百多張選票遺失 警拘提1男長者到案

大馬羽賽／遭安洗瑩逆轉 戴資穎差一勝錯過第5冠

今年第1次！北韓今天下午朝東海發射不明彈道飛彈

加薩戰爭進入百日 反以聲浪持續上升

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

全球對以色列發動加薩戰爭的抗爭愈來愈多了！隨著南非將以色列告上國際法院，控告以色列對巴勒斯坦種族屠殺，倫敦、南非、荷蘭與瑞士等國家也都出現挺巴勒斯坦的示威，抗議以色列對巴勒斯坦人種族屠殺，並要求以色列立刻停火。以哈衝突目前造成約2.4萬巴勒斯坦人死亡，加薩走廊2百多萬人無家可歸。

以色列寧死不和

根據《半島電視台》報導，以哈衝突至今已百日，但以色列總理納坦雅胡在國會中致詞時仍強調，沒有人能夠阻擋以色列繼續開戰，即使是在海牙的國際法院。以色列戰爭內閣國防部長、過去納坦雅胡的對手之一的甘茲也參加國內要求哈瑪斯釋放戰俘的遊行。

但《時代雜誌》提到，從英國到歐盟許多國家，如荷蘭、瑞士、義大利等國都曲線更多挺巴勒斯坦的示威活動。進日控告以色列對巴勒斯坦進行種族屠殺的南非，國內也有許多民眾上街呼籲以色列須儘速停戰，國際也要勇於制裁以色列經濟，非洲國家納米比亞更批評德國沒有記取過去納粹教訓，仍支持以色列。

英美激戰葉門叛軍

以哈衝突已經造成約2.4萬名巴勒斯坦人死亡、6.8萬人受傷，由於以軍攻勢從南到北都有，因此整個加薩走廊約2百萬的民眾幾乎都陷入無家可歸的困境。另一方面，葉門的胡賽叛軍先前因不滿以色列軍事行動而利用無人機與飛彈騷擾鴻海商船，美國與英國近日正積極攔截，並砲轟叛軍的軍事基地進行回擊。

即使國家陷入戰亂，巴勒斯坦男足隊接下來仍要進行亞洲盃的賽程，顯示民眾不會因為戰爭受到打擊。

【更多精采內容，詳見

以色列 巴勒斯坦 戰爭

延伸閱讀

飢荒逼近！UN機構批加薩戰爭「汙辱人性」籲商業界送物資解燃眉之急

國際法院：以色列和南非激辯加沙種族滅絕指控

西方挺以色列耐心漸失 英國外相卡麥隆認違反國際法

國際媒體盼自由進出加薩 以色列最高法院駁回

相關新聞

2024年台灣大選落幕！日本外相祝賀賴清德勝選、歐盟恭喜選民實踐民主

民進黨總統候選人賴清德13日贏得大選，日本外務大臣上川陽子透過外務省網站聲明，為台灣這次的民主選舉順利進行和賴的勝選表示...

襲商船、阻紅海航道 葉門「青年運動」來頭不小！美證實空襲其雷達系統

美軍周六（1月13日）證實在葉門時間當天凌晨以戰斧導彈攻擊了葉門叛軍組織胡塞武裝的雷達系統。美國中央司令部表示，這是…

今年第1次！北韓今天下午朝東海發射不明彈道飛彈

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部14日表示，北韓於台灣時間14日下午1點57分朝東海發射不明彈道飛彈，這是北韓今年首次發射飛...

蔡規賴隨？華郵：學者憂賴清德談兩岸關係時缺乏蔡英文所展現的紀律

華盛頓郵報報導，過去曾主張台獨的賴清德當選台灣的總統，現在他主張一方面要抗拒北京的侵略野心，一方面要與北京維持和平。在國...

法學者：選舉展現人民認同 台灣民主為世界希望燈塔

法國輿論對台灣選舉結果看法正面，認為有利於台灣。漢學家侯芷明分析，這是場「理想的選舉」，積極投票的台灣人重申了對民主及自...

大馬關注台灣大選：中國威脅未對選民有太大壓力

台灣總統大選由民進黨候選人賴清德勝出，大馬朝野與學界關注並組團觀選後認為，未來是否對兩岸關係帶來挑戰仍待觀察，但中國威脅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。