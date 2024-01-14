國際法院：以色列和南非激辯加沙種族滅絕指控

位於海牙的和平宮是一座華麗的紅磚建築，是聯合國國際法院（ICJ）所在地，它距離2023年10月7日被炸成廢墟的以色列集體農莊或者其後被炸毀的加沙街道很遠。

但在周四（1月11日）和周五，以色列和巴勒斯坦爭端佔據了這座建築內莊嚴的法庭。

來自以色列和南非的法律團隊就以色列在加沙的軍事進攻展開了激烈的辯論，供這個聯合國最高法庭的法官們審議。

在其中一份訴狀中，南非指控以色列在對控制著這個人口稠密的狹小地帶的伊斯蘭激進組織哈馬斯發動軍事行動的同時，對加沙的巴勒斯坦居民實施了種族滅絕。

以色列堅決否認這些指控，並指責南非捏造了一個嚴重扭曲的現實。以色列強調說，以色列國防軍的行動必須在雙方戰爭的背景下加以理解，並且是以色列對哈馬斯的自衛行動，而哈馬斯已被美國、歐盟和其他國家列為恐怖組織。

緊張的聽證會拉開了漫長司法進程的序幕

南非政府與巴勒斯坦組織有著長期的聯系，並經常譴責以色列。南非還請求國際法院采取“臨時措施”，命令以色列立即停止軍事行動，並允許更多的人道主義援助進入加沙。

以色列要求國際法院駁回南非的訴訟以及臨時措施請求。

國際法院將根據1948年《種族滅絕罪公約》判定以色列是否有罪，可能需要數月甚至數年的時間。該公約是在納粹德國大規模屠殺數百萬歐洲猶太人之後實施的。

關於臨時措施的裁決可能會在幾周內做出，但目前還不清楚如果法官支持南非的觀點，國際法院如何能讓以色列暫停其軍事行動。

“世界應為加沙發生的一切感到羞恥”

周四，南非對以色列在加沙長達三個月的猛烈轟炸提出了強烈抗議。

哈西姆（Adila Hassim）律師在發言中援引加沙當局和聯合國的數據總結道，超過23000名巴勒斯坦人死亡，其中70%是婦女和兒童；近60000人受傷，還有數千人失蹤，推定已經死亡。她繼續說，那裡85%的人口流離失所，四分之一的人在挨餓；大片建築被夷為平地。

南非的法律團隊還引用以色列官員和士兵的錄像視頻，試圖證明以色列政府具有“種族滅絕意圖”，並將目前的軍事行動視為數十年佔領和壓迫的一部分。

代表南非的格拉萊 (Blinne Ní Ghralaigh) 律師告訴國際法院，加沙發生的事情是“歷史上第一次受害者實時廣播自己的毀滅的種族滅絕，他們在絕望中期待世界能夠采取行動，但到目前為止徒勞無獲”。

“越來越清楚的是，在加沙的大片土地，城鎮、村莊、難民營正在從地圖上被抹去，”這位愛爾蘭律師在小組的總結發言中說，“加沙沒有安全空間，世界應該為此感到羞恥。”

以色列：停止行動會讓哈馬斯逍遙法外

周五輪到以色列為自己辯護。從實質上說，以色列律師辯稱，以色列在加沙的行動並非種族滅絕，而是在10月7日事件後為保衛民眾而采取的符合國際法的戰爭行為。

以色列外交部顧問貝克爾（Tal Becker）對和平宮法庭說：“以色列是在與哈馬斯進行一場保衛戰，而不是與巴勒斯坦人民。”

貝克爾說，是哈馬斯公開對以色列猶太人懷有種族滅絕的意圖，而不是相反。他展示了2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列南部的現場畫面和錄音。當時武裝分子殺害了1200人，劫持了240名人質。

貝克爾說： “他們當著父母的面折磨兒童，當著兒童的面折磨父母，活活燒死包括嬰兒在內的人，有計劃地強奸和殘害數十名婦女、男子和兒童。”

貝克爾認為，所要求的臨時措施將“阻礙以色列固有的自衛權，不僅讓哈馬斯逍遙法外，而且使以色列在哈馬斯繼續實施謀殺時變得手無寸鐵”。

此外，以色列的辯護團隊指責南非充當了哈馬斯的傳聲筒，免除了該激進組織對加沙平民陷入困境的責任，並使在納粹大屠殺後建立的猶太國的存在失去合法性。

法庭內外的激動情緒

初步聽證會在法院大樓內外都引發了激烈的情緒，揮舞著旗幟的親以色列和親巴勒斯坦示威者成群結隊地出現。

第一個陣營高舉10月7日被劫持的100多名人質中部分受害者的照片，據信這些受害者仍被哈馬斯關押在加沙。第二個陣營打出了寫有巴勒斯坦受害者姓名的橫幅，還舉著被血染紅的嬰兒玩偶。

18歲的諾姆從和海牙附近的代爾夫特市趕來表達對以色列的支持。

“我來到這裡，因為我覺得這個法庭訴訟很荒謬。”他周四告訴德國之聲：“這源於南非方面的傲慢。”

他說：“我們不接受這種對我們人民的指控，因為這不能表明我們的態度，不能表明我們的意圖。我們不想大量殺人。”

佩羅托（Anissa Pelouto）則表達了對南非的支持。她敦促“每個人，尤其是德國人，閱讀南非向國際法院提交的長達84頁的起訴書，因為這是一個教科書式的種族滅絕案例”。

法律專家稱最終訴訟結果尚不明朗

之所以能向國際法院提起訴訟，是因為南非和以色列都是1948年《種族滅絕罪公約》的簽署國。

該國際條約規定，簽署國有義務防止和懲罰種族滅絕罪。種族滅絕罪被定義為某些“蓄意消滅全部或部分的某一民族、人種、種族或宗教團體的行為”。

但正如法律專家告訴德國之聲的那樣，在法律上確立種族滅絕罪的門檻非常高。

“要確立所謂的種族滅絕意圖非常困難。”都柏林三一學院的法律專家貝克爾（Michael Becker）說，“是否存在必要程度的意圖這一問題很難在法庭上顯示出來。”

耶路撒冷希伯來大學的研究者沙尼（Yuval Shany）告訴德國之聲，南非法律團隊“從他們的角度提出了自己的論點，在陳述論點時做得很好”。

沙尼說：“他們指出，加沙的巴勒斯坦平民正面臨著非常嚴重的威脅和傷害。”他們還引用了以色列官員的言論，“這些言論似乎可以被定性為仇恨言論，甚至是種族滅絕的號召”。

但沙尼說，他認為針對以色列的指控存在重大缺陷。

他說：“種族滅絕是一項很難證實的指控。在這裡，他們幾乎完全沒有真正回應加沙地帶發生的事情是在戰爭狀態中這一事實。”

他補充說，如果國際法院真的批准了“臨時措施”，他們“可能會對當地產生實時影響”。

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