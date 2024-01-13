襲商船、阻紅海航道 葉門「青年運動」來頭不小！美證實空襲其雷達系統

美軍周六（1月13日）證實在葉門時間當天凌晨以戰斧導彈攻擊了葉門叛軍組織胡塞武裝的雷達系統。美國中央司令部表示，這是「對與1月12日打擊相關的特定軍事目標的後續行動，旨在削弱胡塞武裝攻擊包括商船在內的海上船只的能力」。

前一天，由美國、英國領導的海上聯盟「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）轟炸了葉門十多個由胡塞武裝控制的地點，作為對其攻擊國際船只的反擊。在美英領導的襲擊發生後不久，胡塞武裝發誓要進行報復。

受到伊朗支持的胡塞武裝數周以來借著襲擊紅海船只，以表他們對巴勒斯坦和伊斯蘭極端組織哈馬斯的支持。他們稱將繼續攻擊任何前往以色列的船只，直到以色列國防軍解除對加沙的封鎖，並允許運送食品和其他必需品為止。

起源和特點

胡塞武裝屬於葉門北部山區的一個部落，該地區與沙特阿拉伯接壤。從教派上看，屬於什葉派的分支宰德派（Zaidis）之一。與許多其他什葉派分支不同，宰德派不相信隱藏的伊瑪目，即所謂的馬赫迪的回歸。然而，信奉什葉派也是胡塞武裝與伊朗保持良好關係的重要基礎。

在葉門，宰德派佔總人口的三分之一。胡塞武裝發展成為政治和軍事組織的歷史可以追溯到20世紀90年代，其前身組織由反對時任總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）政策的葉門前議員胡賽（Hussein Badreddin al-Huthi）於1994年創立。

胡塞武裝和內戰

自2011年的「阿拉伯之春」以來，胡塞武裝越來越多地指責葉門政府邊緣化宰德派並壓制他們的權利，同時他們認為政府與以色列和美國關係過於密切。2014年，胡塞武裝以這些指控為由，起來反抗時任總統哈迪（Abed Rabbo Mansur Hadi）的政府。

此後，由沙特阿拉伯支持的政府管理葉門南部，而獲伊朗支持的胡塞武裝則控制北部，因此葉門內戰也被認為是沙特和伊朗之間的代理人戰爭。胡塞武裝擁有坦克、車輛、導彈和火箭，他們稱這些裝備主要是從葉門正規軍手中繳獲的。

據聯合國稱，葉門戰爭造成了世上最嚴重的人道主義危機之一。不過，衝突各方在2022年4月通過談判達成了為期六個月的停火協議。盡管早已到期且未有延期協議，但至今葉門仍處於停火狀態。

激進的反以色列意識形態

胡塞武裝的思想路線清楚地存在於他們的口號之中：「真主是最偉大的，美國必死，以色列必死，詛咒猶太人，伊斯蘭的勝利。」他們在葉門北部的領土上建立了嚴謹的伊斯蘭秩序，並將宗教激進主義與反西方和反以色列方針結合起來。

事實上，自1990年葉門統一以來，葉門政府也像大多數阿拉伯國家一樣，普遍采取明確的親巴勒斯坦立場。然而，胡塞武裝的態度與行動顯然更加激進。

與伊朗關係密切

胡塞武裝被認為是伊朗政府的親密盟友。柏林科學與政治基金會（SWP）的政治學家阿齊茲 （Hamidreza Azizi）對德國之聲解釋說，他們將自己視為針對以色列和美國的所謂「抵抗軸心」的一部分。

「抵抗軸心」是包括伊朗、胡塞武裝、黎巴嫩真主黨、伊拉克各民兵組織和敘利亞政權在內的反西方、反以色列非正式軍事同盟。但目前尚不清楚伊朗在多大程度上支持胡塞武裝，以及他們在多大程度上聽從德黑蘭的指示。

向葉門民眾展現對巴勒斯坦支持

去年10月，被德國、歐盟、美國和其他國家列為恐怖組織的哈馬斯首先對以色列發動了血腥襲擊，隨後以色列展開一連串反攻。但胡塞武裝仍認為以色列需為加沙地帶的戰爭負起全責，並將其迄今為止對紅海船只的襲擊和向以色利發射的火箭，稱為對以色列攻擊加沙地帶的「報復」。

專家認為，由於胡塞武裝的襲擊均已被攔截，因此尚未對以色列構成嚴重軍事威脅。英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東和北非問題研究員穆斯利米（Farea Al-Muslimi）說，這些襲擊更像是胡塞武裝對葉門國內發出的一種信息。他在接受德國之聲采訪時強調：「這場戰爭是胡塞武裝向當地民眾展示其親巴勒斯坦、反以色列和反美立場的獨特機會。」然而，預計以色列不會因此面臨實質威脅。

國際航運大受影響

然而，國際航運的情況卻不容樂觀。連接亞丁灣和紅海的航線是世界上最重要的航線之一，全球約12%的航運量經過這條航線。船只想穿越歐亞之間的捷徑蘇伊士運河，就必須經過葉門海岸。

但由於胡塞叛軍的襲擊，幾家主要的國際航運公司目前已宣布，其船只將不再通過曼德海峽，而將改道經由好望角繞過非洲大陸。對於從新加坡到歐洲的船只來說，這意味著額外增加6482公裡（3500海哩）的航程。

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