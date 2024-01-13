台灣2024大選登場 微博限制主題標籤搜索

引發全球關注的台灣2024總統大選，於台北時間週六（1月13日）上午開放投票。 中選會統計，有高達1,950萬的合格選民預計將前往投票所，選出台灣的新任總統、副總統以及立法委員。

開放投票時間為當日上午8時至下午4時，多地投票所一早即湧現排隊人潮，台灣現任總統蔡英文也在投票所開放不久即前往投票。路透社上午捕捉到民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜現身投票的畫面。

中國輿論也密切關注台灣投票日，但法新社等多家媒體報導，微博在上午9時45分限制了「台灣選舉」的標籤。若實際搜尋，將跳出一則公告顯示：「根據相關法律法規和政策，該主題內容未予顯示，以下為搜尋詞結果。」但至截稿前，該標籤仍持續列在微博熱搜，累計瀏覽量高達1.6億次。

中國網民在微博上議論台灣選舉，有部分貼文表示希望兩岸關係能在投票後得到改善，或有人呼籲台灣盡快回歸「祖國」。約莫上午11時，「美方不得以任何形式介入台灣地區選舉」的標籤亦佔據平台熱搜。

「今天是台灣選舉投票日？怎麼沒有新聞報導呢！」一名網友約上午9時在微博上發文問道。法新社也指出，中國官媒新華社、央視和《人民日報》對台灣投票日的報導寥寥無幾。

選前之夜再掀「戰爭與和平」論述

台灣本屆選舉將選出台灣第16任總統副總統，及第11屆立法委員。選民手中握有3張選票，除了總統副總統外，還有1張政黨票，將決定各黨在立法院內的不分區立委席次，以及最後1張區域或原住民立委票。

前一晚，民進黨、國民黨及民眾黨分別舉辦「選前之夜」造勢活動，晚會氣氛高漲。據各主辦單位數據，民進黨預估現場聚集了超過10萬人，而國民黨及民眾黨則分別表示約有20萬人參與。

其中，賴清德表示全世界都在關注台灣人民的抉擇，且「國際媒體都清楚，中國偏好的人選就是他的對手」；同日，到場聲援賴清德的蔡英文，則以現任總統身分強調，13日台灣投票日當天「全世界的關鍵字，一定是『台灣』」。

此前，中國國台辦10日曾表示：「所謂『蔡英文路線』就是台獨路線……賴清德聲稱將延續這樣一條路線，就是要接著走謀獨挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。」

侯友宜則在選前之夜重申「反對台獨，反對一國兩制」，並稱若賴清德當選，「台海非常可能陷入不安」；前立法院長王金平則呼籲選民要善用手中的一票，來決定台灣的命運，「如果選錯了人，走錯了路，必來帶來戰爭的威脅」。

在台灣總統府前的民眾黨造勢現場，柯文哲也主張將維持台海穩定、堅守台灣自主、兩岸和平，「台灣不是只有藍綠，我們一定可以翻轉我們的未來。」

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