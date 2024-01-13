布林肯會晤劉建超 重申台海和平穩定重要

美中外交高層官員1月12日在國務院會談，國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表達維持台灣海峽與南海和平穩定的重要，雙方就俄烏戰爭、北韓和中東等全球議題交換意見。這場會談後發表的聲明，沒有觸及台灣選舉問題。

布林肯率亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），主管中國大陸與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）等官員，與中共中央對外聯絡部部長劉建超在國務院會談，雙方隔著長桌對坐；國務院直播了會前畫面，僅開放媒體拍照，沒有開場白。

截至晚間，米勒透過聲明轉述會談成果，他說，雙方討論一系列雙邊、區域與全球議題，包含存在歧見的領域以及可能合作的領域。

據轉述，布林肯提及美國公民被中方錯誤拘留的問題必須解決，也對劉建超提出對北京侵犯人權的關切。米勒表示，布林肯表達維護台海與南海和平穩定的重要。

會談主題還包含俄烏戰爭、北韓和中東局勢；布林肯要捍衛在紅海航行的權利與自由，以及避免局勢升溫的重要性。

米勒說，美中應落實拜習舊金山峰會的共識，尤其是合作打擊毒品和軍事溝通；雙方肯定維持美中溝通管道暢通的重要性。