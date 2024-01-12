葉門叛軍發言人稱美英空襲至少釀5死6傷 放話繼續攻擊紅海商船

美國CNN報導，葉門叛軍青年運動發言人沙里耶（Yahya Sare'e）12日表示，美英徹夜空襲已知導致五人死亡、六人受傷。

沙里耶說：「作為支持以色列在加薩持續犯罪的部分行動，美英兩國對葉門展開殘酷侵略，針對首都沙那、荷台達省（Hodeida）、塔伊茲省（Taiz）、哈傑省（Hajjah）和薩達省（Saada）發動73次襲擊。」

沙里耶隨後證實，空襲導致五人死亡、六人受傷，並說他們會繼續攻擊紅海商船。他說：「葉門武裝部隊證實，他們會繼續防止以色列船隻在阿拉伯海和紅海航行，前往被佔領的巴勒斯坦港口。」

【中央社／】

伊朗撐腰的葉門什葉派團體青年運動今天表示，美國和英國空襲造成5人喪生、6人受傷。北大西洋公約組織指出，這場行動目的是保護行經紅海的船舶，並敦促伊朗「約束代理人」。

美國與英國昨天聯手對葉門叛軍青年運動（Houthis）目標發動空襲，為青年運動去年底鎖定紅海（Red Sea）國際航運攻擊以來，對於這個獲伊朗支持組織的首波攻擊。

控制葉門大多數地區的青年運動一直將攻擊目標鎖定紅海航運路線，以展現對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的支持。

法新社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）於社群媒體X平台發文：「這些空襲造成我方武裝部隊5名烈士殉難，另有6人受傷。」

北大西洋公約組織（NATO）發言人懷特（DylanWhite）說道：「這些襲擊屬於防衛性質，目的在維護世界上最重要水道之一的航行自由。」

與此同時，哈瑪斯今天警告，美、英兩國襲擊盟友青年運動將會招致「惡果」。

哈瑪斯在通訊應用程式Telegram指出：「我們強烈譴責美國和英國明目張膽聯手攻擊葉門，對區域安全造成的惡果，他們必須負起責任。」

俄羅斯今天則譴責美國和英國的行動「沒有正當性」，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們譴責他們。從國際法觀點來看，他們不具正當性。」