英美聯手空襲！葉門叛軍高層轟「野蠻」 英反嗆出於「自衛」

美國和英國11日採取聯合軍事行動，大規模空襲葉門叛軍青年運動（Houthis）相關目標，美國總統拜登已聲明證實此事。青年運動高層胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）12日聲明譴責，美英空襲行動「野蠻」。英國國防部主管武裝部隊的國務大臣希佩（James Heappey）則說空襲行動出於「自衛」。

美國CNN報導，葉門叛軍青年運動最高革命委員會負責人胡塞在社交媒體X發布聲明表示，空襲是「野蠻的、是恐怖分子行為，且是蓄意又不合理的侵略，反映殘酷心理」。他還聲稱，這些攻擊也顯示，美國也在葉門「經營像在加薩那樣的侵略」。葉門叛軍青年運動副外交部長稍早也警告，美英將因所謂的公然侵略行動面臨嚴重後果。

然而，英國天空新聞報導，英國國防部主管武裝部隊的國務大臣希佩重申首相蘇納克的說法，指出空襲行動出於「自衛」。他還說：「英國皇家海軍勇敢級防空驅逐艦「鑽石」（HMS Diamond）目前和另外三艘美軍驅逐艦在紅海。這些艦艇提供使用這條全球貿易要道的商業運輸船隻安全保障。」