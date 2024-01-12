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英美空襲葉門叛軍！拜登證實：不會容忍敵對勢力危害紅海航運

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國和英國稍早已採取聯合軍事行動，大規模空襲葉門叛軍青年運動（Houthis）相關目標，對此，美國總統拜登發布聲明指，美軍與英軍在澳洲、巴林、加拿大和荷蘭的協助下，成功對青年運動用來危及紅海航行自由的多個目標進行打擊。

拜登在聲明說，「今天的防禦行動是在廣泛的外交行動和青年運動對商船的攻擊不斷升級之後所採取。這些針對性的襲擊發出一個明確的訊號，即美國和我們的合作夥伴不會容忍對我們人員的襲擊，也不會允許敵對勢力危及世界上最重要商業航線之一的航行自由。我將毫不猶豫地在必要時採取進一步措施，保護我們的人民和國際商業的自由流動。」

英國首相蘇納克也就此次軍事行動發表聲明，稱其為「有限、必要和適當的自衛行動」，並稱荷蘭、加拿大和巴林提供「非行動性支持」。

美國官員稍早透露，美國和英國已經打擊在葉門境內十多個青年運動的軍事設施，包括訓練設施、防空系統和武器儲存設施，而空襲行動涉及艦艇、戰機和潛艇，是美國自2016年以來首次針對青年運動發動攻擊。

美國 運動 青年 葉門

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