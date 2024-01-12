肖爾茨總理：不論出身及膚色 德國保護所有人

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨於周四（1月11日）譴責了極右翼分子據稱計劃在他們掌權時驅逐數百萬移民的行動。他表示，德國會保護所有人，不論他的出身以及膚色。

他在X上寫道，"我們不允許有人用移民背景劃分人群。"

肖爾茨還指示道，德國國內情報機構將監督和調查反對德國"自由民主秩序"的人。

據調查記者團體Correctiv周三報道，去年11月，德國極右翼組織在波茨坦舉行了一次會議，德國極右翼民粹政黨選項黨AfD領導人的高參也到場參加。

調查報告稱，選項黨有影響的政客同極端右翼代表在會上討論怎樣將有移民背景的人大批量從德國"再移民出去"，即便他們當中已有人取得德國國籍。

會議討論"再移民"

據悉，會議的邀請者是企業家裡默（Hans-Christian Limmer）和退休牙科醫生莫裡克（Gernot Mörig），前者並沒有親自到會。組織方只通過信函向與會者發出邀請，目的是不留下"數字痕跡"。

除多名AfD高層外，德國極右翼組織"身份認同運動"的核心人物塞爾那（Martin Sellner）也參加了會議。德媒稱，塞爾那是該運動最著名的代表人物。在該次會議上，他在以"再移民"為主題的報告中，圍繞取消國籍、遣返以及驅趕難民等議題勾勒了總體計劃。在他們眼裡，"再移民"的人數高達數百萬，其中包括已經加入德國國籍的外來移民。

塞爾那接受媒體訪問時表示，德國選項黨一直要求搞一個"再移民日"，他本人也一直在這樣說，因此，會議談不上"秘密會面"，他不過出席了一次"內部、私人性質的報告夜晚"。

德國選項黨的崛起

作為質疑歐洲一體化進程的政黨，德國選項黨於2013年創建，從一開始就對歐元和歐盟持強烈批評立場。最近數年，該黨在政治立場上右翼極端傾向越加明顯。

最新的民意調查顯示，AfD在德國的支持率超過20%，位居第二，遠高於2021年聯邦選舉時的10.3%。在德國東部，選項黨在多個聯邦州已是支持率最高的政黨。而今年年內，圖林根州、薩克森州和勃蘭登堡州將舉行州議會選舉，選項黨是否能在聯邦州執政，將是德國政治版圖出現的實質性轉變。

（綜合報道）

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