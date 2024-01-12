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巴紐警察罷工 暴民搶劫已致16死

聯合報／ 國際中心／綜合報導
巴紐首都莫士比港十日陷入無政府狀態，暴民趁亂打劫商店。（法新社）
巴紐首都莫士比港十日陷入無政府狀態，暴民趁亂打劫商店。（法新社）

巴布亞紐幾內亞警察和公共部門抗議減薪於十日展開抗爭，首都莫士比港出現大規模搶劫與縱火，包括北部拉埃在內已有十六人死亡，莫士比港最大醫院收治廿五名受槍傷的傷者，另有六人受刀傷。總理馬拉普宣布首都莫士比港進入十四天的緊急狀態，一千多名軍人將待命「必要時將採取行動」。

路透報導，巴紐警方因減薪而罷工，導致莫士比港陷入無政府狀態，官員將減薪原因歸咎於行政過失。涉及薪資問題的四部門主管，包括警察、人事、財務和財政主管已被停職，卻無法阻止不滿的民眾加入抗爭。

電視畫面顯示，數以千計民眾走上街頭，許多人拿著看似搶來的商品，滾滾黑煙直竄巿區天際。

澳洲總理艾班尼斯表示，澳洲正透過高級專員公署密切注意當地情勢，不過尚未收到巴紐當局任何協助請求。澳洲經常對巴紐提供治安援助。

中國駐巴紐大使館十一日發布通告，提醒當地中國公民和機構加強安全防範。聲明中表示，許多中國商店和商業設施受到局部性的破壞和搶劫事件影響。目前沒有中國公民的死亡通報，但有幾人受到輕傷。

澳洲 搶劫 主管

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