譴責紅海襲擊 安理會要求青年運動停手

聯合國安理會十日通過由美國和日本起草的決議，要求葉門叛軍「青年運動」立刻停止襲擊經過紅海的船隻。

安理會十日以十一票贊成、○票反對、四票棄權通過該決議，要求青年運動停止襲擊紅海。

華盛頓郵報報導，該項決議案「以最強烈措辭」，譴責自二○二三年十一月十九日以來青年運動對商船至少廿多起攻擊，阻礙全球商業並「破壞航行權和自由以及地區和平與安全」，要求「青年運動立即停止所有此類襲擊」。

以美國為首的多國聯盟一直在紅海巡邏，試圖阻止攻擊事件。青年運動十日向紅海船隻發射有史以來最大規模的無人機和飛彈，美國和英國海軍聯手將其擊落。

美國和其他十二個國家上周發表聲明，呼籲青年運動立即停止攻擊，警告「如果繼續威脅生命、全球經濟以及該地區關鍵水道的商業自由流動，將承擔後果」。

對於安理會決議，葉門青年運動發言人薩萊姆回應，安理會這場決議不過是場政治遊戲，美國才是違反國際法的一方。