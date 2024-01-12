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反擊青年運動 美擬攻葉門本土

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
葉門叛軍「青年運動」近來頻頻攻擊紅海商船。圖為該叛軍去年十一月公布的照片，顯示其一架武裝直升機正在紅海飛越巴哈馬籍貨輪Galaxy Leader。（路透）
葉門叛軍「青年運動」近來頻頻攻擊紅海商船。圖為該叛軍去年十一月公布的照片，顯示其一架武裝直升機正在紅海飛越巴哈馬籍貨輪Galaxy Leader。（路透）

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」頻頻攻擊紅海商船，紐約時報十日報導，美國及其盟邦正考慮出手報復，可能攻擊葉門本土。

青年運動十日發動迄今最大規模的飛彈與無人機攻擊，美英軍艦共擊落十八架無人機和三枚反艦飛彈，是去年十一月十九日以來第廿六次攻擊事件。青年運動表明這類攻擊將不會停歇，直到以色列結束在加薩和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的作戰。

這類攻擊已使中東及美歐更擔憂加薩的以哈戰爭蔓延至新戰線。美國國務卿布林肯十日示警，試圖防止衝突升溫。他在中東國家巴林首都麥納瑪的記者會說，「青年運動的行動將有其後果」。

英國國防大臣夏普斯亦傳達和布林肯類似的訊息，他強調，不能再這樣下去，也不能再坐視不管；青年運動若不停止，英國會採取進一步行動，「所以走著瞧」。

美國參謀首長聯席會議主席布朗發言人說，布朗十日與英國國防參謀長拉達金通話，談到紅海商船遭非法攻擊。

軍方官員指稱，美國對打擊葉門境內的青年運動基地猶豫再三，主因在於美方不想影響葉門內戰脆弱的休戰協議。其實五角大廈官員已制定計畫，包括打擊該叛軍在葉門境內用以攻擊船舶的飛彈和無人機基地，以及快艇藏匿設施。

同時，白宮已點名青年運動將為相關攻擊負責，此一警告顯示，美國政府可能考慮對葉門境內發動報復攻擊。白宮國安會發言人柯比十日在記者會說，「為保護紅海運輸，我們將盡全力為所當為」。他雖未提到白宮目前考量，但表明將與盟邦協調，而美方並不尋求衝突。

彭博資訊報導，英國主張打擊應集中在海上，而非葉門，以免戰事升級。

義大利國防部長克羅塞托十日也表示，他雖同意應該遏止這類攻擊，但也憂心在俄烏及以哈戰爭後，又招致另一場衝突，「我不想開闢第三條戰線」。

紅海是全球重要的航道之一，青年運動的攻擊迫使眾多海運公司改道，讓歐亞之間運輸成本和時間大增。

運動 青年 葉門

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