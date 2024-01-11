快訊

股價上漲！微軟超車蘋果 奪回全球市值最高公司寶座

批綠營「在車上」還有「三哥」 趙少康：用選票換人換黨做

計畫來自國家最高層 南非上國際法院控以色列在加薩種族滅絕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南非律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）指控以色列在加薩進行種族滅絕。歐新社
南非律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）指控以色列在加薩進行種族滅絕。歐新社

南非律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）提出指控以色列犯下種族滅絕的官司，宣稱以方「摧毀」巴勒斯坦加薩走廊的計畫來自「國家最高層」，並呼籲庭上勒令以色列停止加薩的軍事行動。

BBC與衛報報導，擔任控方的南非律師指控，以色列在加薩走廊展現實施種族滅絕的「令人不寒而慄」且「不容置疑」的意圖，而且完全了解正在殺害多少平民，並指控以國「嚴重的暴力與種族滅絕行徑」。

控方指出，從以方殺死的平民人數，還有內唐亞胡總理在內的政軍領導人發表聲明，都存在種族滅絕的證據。

為了支持案情，控方展示巴勒斯坦亂葬崗與用以色列國旗裝飾加薩斷垣殘壁的照片，還提出影片做為證據，宣稱內唐亞胡支持種族滅絕，以及聲稱軍方聽從他的暗示。

控方律師哈西姆（Adila Hassim）告訴庭上，「種族滅絕從來沒有提前宣布，但法院可見到過去13個星期的證據，無可爭議地顯示一種行為模式跟相關意圖，證明種族滅絕行為」。

另一位控方律師庫凱托比（Tembeka Ngcukaitobi）則說，一再重複的種族滅絕言論貫穿以色列每一個領域，以至於「種族滅絕意圖的證據不只令人不寒而慄，且難以置疑」。

以色列否認南非的指控，將於12日提出回應。

以色列 律師 南非

延伸閱讀

美智庫稱賴清德是「美國的危險朋友」 藍憂台兵凶戰危

土耳其總統稱「內唐亞胡與希特勒沒兩樣」 遭反嗆沒資格說別人

內唐亞胡訪問加薩後誓言「加強打擊」！ 人質家屬舉牌狂噓

以媒：內唐亞胡罕見到訪加薩 稱戰事距結束尚遠

相關新聞

計畫來自國家最高層 南非上國際法院控以色列在加薩種族滅絕

南非律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）提出指控以色列犯下種族滅絕的官司，宣稱以方「摧毀」巴勒斯坦加薩走廊的計...

阿曼灣也出事！武裝份子強闖一艘油輪 改航向伊朗後失聯

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說，一艘油輪11日早上接近阿曼灣時，遭到多名武裝份子登船，目前正改道前往伊朗。

南海風急浪高 德國外長：陸擴張政策 令在千里之遙的歐洲也感憂慮

德國外長貝爾伯克就中國在南中國海的擴張政策作出批評。這位綠黨政治家周四在菲律賓首都馬尼拉與該國外長馬納羅會晤時表示...

日本：中國海警船2024首入釣魚台海域

中國海警局表示，今天在釣魚台「領海」開展「維權巡航」活動。日本海上保安廳表示，這是去年12月18日以來，中國海警船首次進...

入監不到一天！保外就醫獲延長 泰前總理戴克辛遭疑擁特權

曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年返國後，因貪污案必須坐牢，身體狀況不佳獲保外就醫機會，但遭質疑擁有特權。矯正署今天表示，...

波羅的海輸氣管疑因陸貨船毀壞 中芬元首視訊對話討論

中國與芬蘭兩國元首昨天舉行視訊會晤，討論天然氣管線「波羅的海連接管」疑似因為一艘中國貨船而被毀壞事件。芬蘭會後表示，雙方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。