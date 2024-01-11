南海風急浪高 德國外長：陸擴張政策 令在千里之遙的歐洲也感憂慮

德國外長貝爾伯克就中國在南中國海的擴張政策作出批評。這位綠黨政治家周四在菲律賓首都馬尼拉與該國外長馬納羅會晤時表示：「這樣的訴求並不符合國際法。」

貝爾伯克同時呼籲政治解決該地區的緊張局勢。「現在重要的是，設立機制，以和平方式共同解決緊張情勢。」

這位德國外長表示：「南中國海確實風急浪高，而這正處於地球上經濟最活躍的地區之一。」她說，北京對國際法所保障的海路航行自由提出質疑，而該地區是全球三分之一海上貿易的行經路線。

貝爾伯克說：「過去數月的事件中，中國海警以激光和水炮對菲律賓補給船只採取行動，甚至發生碰撞，這令我們在千里之遙的歐洲也感到憂慮。」她說：「這樣具有風險性的行動侵犯了菲律賓等沿岸國家的權利以及經濟發展的可能性。」

中國外交部則表示，不屬於該地區的國家無權干預中國及南中國海相關國家的事務。發言人毛寧周四表示，中國願通過對話解決分歧，但也會捍衛其領土主權。

德國向菲律賓提供無人偵察機支持

周四下午，貝爾伯克按計劃參觀菲律賓海警的一艘船艦。她宣布將擴大兩國在海岸防衛方面的合作。目前德國已經在一項太平洋地區援助動議的框架下，為菲律賓提供無人偵察機的支持。「我很高興，我們未來將繼續擴大海岸領域的合作。」

貝爾伯克表示，這不單包括更多無人機，還包括培訓以及地區合作。「這將加強海事安全以及以規則為基礎的國際秩序。」

馬納羅向貝爾伯克表示，感謝德國對在聯合國維護國際法的支持。他說，國際社會有必要加強對法治國家以及維護國際法意義的認識，以實現地區和世界和平穩定。

德國外交部：東盟國家意義增加 有助於降低供應鏈依賴性

德國外交部網站在貝爾伯克行前發布的信息稱，外長此行將訪問菲律賓、馬來西亞和新加坡。

外交部網站稱，東南亞充滿經濟活力，對德國經濟提供巨大機遇。與此同時，南中國海主權爭端又帶來緊張局勢。

外交部稱，東南亞國家聯盟（ASEAN）現在已經是歐盟第三大貿易伙伴。這些國家作為投資地點以及市場的意義增加，因此也是降低供應鏈依賴性--比如在半導體領域的關鍵。外交部稱，因此此行也是落實印太以及對華戰略的重要組成部分。

（德新社、德國外交部）

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