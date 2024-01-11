快訊

來到台灣才知道！網紅曝北捷初體驗心得 列「6景象」驚呼少見

批綠營「在路上」是朝貪腐邁進 趙少康酸車上除了蔡賴蕭還有「這兩位」

買大坪數必賠？他買新北「這處」大賺1462萬元 房仲揭真實市況

摩洛哥將執掌聯合國人權會 南非批其紀錄不佳

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

壓迫過少數民族的國家，能擔任人權理事會的主席嗎？聯合國人權理事會近日舉行秘密投票，結果由摩洛哥代表奈柏爾打敗南非代表柯西，當選委員會主席。但南非政府質疑，摩洛哥持續壓迫西邊的西撒哈拉政權無法獨立，人權紀錄不佳無法勝任主席。人權理事會常因會員國人權紀錄不佳遭質疑其決策合理性。

互批對方人權紀錄

根據《半島電視台》報導，聯合國人權理事會近日改選主席，今年輪到非洲國家擔任，但因理事會內13個非洲國家無法達成共識由誰出線，因此10日舉行秘密投票。最終由摩洛哥駐聯合國大使奈柏爾獲得30票，打敗南非駐聯合國大使柯西的17票而當選主席之位。

對此，柯西受訪時批評說，摩洛哥當選理事會主席，恐將站在理事會堅持的人權價值的對立面，各界也會質疑人權理事會的正當性。但摩洛哥外交部回應說，摩洛哥過去在許多國家的支持下，才順利舉行國內選舉、維持局勢穩定，但南非當時卻極力阻撓，干涉摩洛哥內政，人權紀錄說起來也不佳。

會員國多有爭議

由於摩洛哥西部的西撒哈拉地區長期處於主權紛爭，而此事在非洲國家的意見也有不同，除了南非以外，摩洛哥鄰國阿爾及利亞等國也支持西撒哈拉應該獨立，並不承認摩洛哥對其主權。另外，摩洛哥也被國際非政府組織指控，對新聞自由高度打壓，並利用法律、性醜聞等罪名箝制言論自由。

另外，摩洛哥也被指控用數位長城與手機間諜軟體監控異議人士，但摩洛哥政府都否認相關指控。聯合國人權理事會於2006年創立，希望能促進全球人權進步，並保障各地有出現人權受侵害的狀況，但因為中國、厄利垂亞與菲律賓等人權紀錄不佳的國家加入，理事會造外界質疑是否真能發揮捍衛人權的功能。

【更多精采內容，詳見

人權 聯合國 摩洛哥 南非

延伸閱讀

AI是文明社會最大的風險之一 全律會理事長：歧視偏見恐更廣泛幽微

西方挺以色列耐心漸失 英國外相卡麥隆認違反國際法

侯友宜提「本勞移工薪資脫鉤」 全產總反對：人權不能倒退

南非Alpina B3特仕車銷售一空！488匹馬力極速305公里

相關新聞

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

韓聯社報導，南韓第二大財團「SK集團」會長崔泰源與前第一千金盧素英正在打離婚官司，10日南韓法律界傳出，盧素英在二審時要...

1周內第2起！紐約地鐵又傳脫軌事件 疑軌道出問題

美國紐約地鐵10日傳出地鐵列車脫軌事故，一列開往曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在康尼島（Coney Island）高架...

波羅的海輸氣管疑因陸貨船毀壞 中芬元首視訊對話討論

中國與芬蘭兩國元首昨天舉行視訊會晤，討論天然氣管線「波羅的海連接管」疑似因為一艘中國貨船而被毀壞事件。芬蘭會後表示，雙方...

環時罕見刊文讚揚 印度防長：證明中國對印看法改觀

中共外圍官媒「環球時報」日前罕見刊文讚揚印度，印度國防部長對此表示，中國對印度的看法已經改觀，承認印度正在崛起

俄烏戰爭持續 日本分散糧食購買風險找上南美洲

俄烏戰爭後，全球都積極分散糧食購買國，日本則找上南美洲！日本首相岸田文雄10日與巴西總統魯拉討論日本是否能與南美共同體簽訂貿易協定...

「最帥王室成員」汶萊王子迎娶平民王妃 王室婚禮隆重如童話

亞洲黃金單身漢之一的汶萊馬丁王子（Prince AbdulMateen）今天迎娶平民王妃，全國將舉行長達10天的慶祝活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。