摩洛哥將執掌聯合國人權會 南非批其紀錄不佳

壓迫過少數民族的國家，能擔任人權理事會的主席嗎？聯合國人權理事會近日舉行秘密投票，結果由摩洛哥代表奈柏爾打敗南非代表柯西，當選委員會主席。但南非政府質疑，摩洛哥持續壓迫西邊的西撒哈拉政權無法獨立，人權紀錄不佳無法勝任主席。人權理事會常因會員國人權紀錄不佳遭質疑其決策合理性。

互批對方人權紀錄

根據《半島電視台》報導，聯合國人權理事會近日改選主席，今年輪到非洲國家擔任，但因理事會內13個非洲國家無法達成共識由誰出線，因此10日舉行秘密投票。最終由摩洛哥駐聯合國大使奈柏爾獲得30票，打敗南非駐聯合國大使柯西的17票而當選主席之位。

對此，柯西受訪時批評說，摩洛哥當選理事會主席，恐將站在理事會堅持的人權價值的對立面，各界也會質疑人權理事會的正當性。但摩洛哥外交部回應說，摩洛哥過去在許多國家的支持下，才順利舉行國內選舉、維持局勢穩定，但南非當時卻極力阻撓，干涉摩洛哥內政，人權紀錄說起來也不佳。

會員國多有爭議

由於摩洛哥西部的西撒哈拉地區長期處於主權紛爭，而此事在非洲國家的意見也有不同，除了南非以外，摩洛哥鄰國阿爾及利亞等國也支持西撒哈拉應該獨立，並不承認摩洛哥對其主權。另外，摩洛哥也被國際非政府組織指控，對新聞自由高度打壓，並利用法律、性醜聞等罪名箝制言論自由。

另外，摩洛哥也被指控用數位長城與手機間諜軟體監控異議人士，但摩洛哥政府都否認相關指控。聯合國人權理事會於2006年創立，希望能促進全球人權進步，並保障各地有出現人權受侵害的狀況，但因為中國、厄利垂亞與菲律賓等人權紀錄不佳的國家加入，理事會造外界質疑是否真能發揮捍衛人權的功能。

【更多精采內容，詳見 】