白宮擬台灣大選後派代表團訪台 所為何來？

據美國拜登政府一名高級官員週三（1月10日）稱，白宮計劃在台灣總統選舉後，派遣一個非正式代表團前往台灣。但這位美國官員也表示，代表團的成員名單和訪問時間尚未確定。

路透社報導，這位美國官員表示，一些前美國高級官員可能會被納入訪問團當中。此外，官員也補充說，美國向台灣派遣代表團「完全符合先例，當然也符合我們的一個中國政策」。

他強調，「美國對台灣的民主進程充滿信心，兩黨都大力支持自由公正的選舉。台灣是民主的典範，不僅是該地區的民主典範，也是全球的民主典範。」

對此，英國《金融時報》引述5位消息人士的說法透露，白宮已任命民主黨籍的前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg），以及共和黨籍的前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）來領導這個跨黨派代表團。

對此，中國駐美大使館在回應《金融時報》時表示，中國堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方接觸，並要求拜登政府停止向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，不要以任何形式干預台灣選舉，至於白宮則拒絕評論相關消息。

時機敏感

台灣將於1月13日舉行總統和立法委員的選舉，而此時正值中美關係的微妙時刻，中共中聯部長劉建超本週也在美國訪問，被視為是中方意圖向美國方面傳達相關訊息。美國則是督促中國不要干預台灣選舉。

根據路透社，拜登政府一名高級官員週三（1月10日）表示，美國反對任何外部勢力干預、或影響台灣即將舉行的總統和國會選舉，以向中國發出明確信號。

這位不願透露姓名的官員向媒體透露，美國在台灣選舉中將不偏袒任何一方，也沒有最喜歡、或首選的台灣總統候選人。

這位官員表示：「我們反對任何外部勢力干預或影響台灣選舉」，「無論誰當選，我們對台灣的政策都將保持不變，我們牢固的非官方關係也將繼續下去。」

這位拜登政府官員還說，「我要指出的是，選舉是正常、常規、民主進程的一部分。如果北京選擇以額外的軍事壓力或脅迫來回應，會成為挑釁者」。專題報道：2024年台灣大選

中國大使：珍惜台海穩定

據中國駐美大使館官網，中國駐美大使謝峰週二（1月9日）在卡特中心舉行「紀念中美建交45週年」的研討會上指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。沒有人比中方更珍惜台海和平穩定。

但謝峰也說，台獨與台海和平「水火不容」。而對於那些「數典忘祖」、「不承認自己是中國人的台獨分子」，中國政府沒有妥協的餘地。

國會提案支持台灣

此外，路透社也報導，數十名美國議員週三（1月10日）聯合發起決議案，讚揚台灣總統和議會選舉前的民主。該決議寫道：參議院決心致力於「透過利用美國所有力量來有效威懾（中國），以支持台灣的自衛和人民的自由。」

該決議案還讚揚台灣是個「法治和充滿活力的公民社會、多元化的經濟和穩定的政治體系」，並將其與中國的情況進行對比。該決議的提案者希望，本週內能獲得國會一致通過。

與民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）共同領導該決議的共和黨人沙利文（Dan Sullivan）表示：「我認為，美國以兩黨合作的方式對台灣民主表現出穩定、堅定不移的支持和承諾，並繼續採取加強跨黨派的政策，這一點非常重要。」

在眾議院，共和黨和民主黨國會議員對台灣提出了與參議院幾乎相同的提案。眾議院版本的決議，由台灣核心小組領導人、民主黨眾議員康諾利（Gerald Connolly）、貝拉（Ami Bera）、以及共和黨眾議員巴爾（Andy Barr）和迪亞斯-巴拉特（Mario Diaz-Balart）領導。

當被問及對此決議有何評論時，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在一份電子郵件聲明中對路透社表示，中國堅決反對美國與台灣進行任何官方接觸，並表示華盛頓必須避免「干涉」台灣選舉。

台灣外交部：感謝美國支持

台灣外交部週三（1月10日）發表新聞稿指出，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）與台灣駐美國代表俞大㵢已於9日舉行了雙方上台後的首次會晤。

台灣外交部指出，強生於會前受訪時公開表示，美國與台灣人民站在一起，這對美國及世界都是甚為重要的議題；美國欲協助捍衛台灣，嚇阻中國的武力挑釁；美國國會也會與台灣站在一起、支持民主及各項台灣致力推動的原則；未來將持續強化台美關係；雙方會晤即展現對台美關係的堅定支持。

俞大㵢則感謝美國國會長期以來對台灣的跨黨派支持，及致力強化台灣安全、捍衛台灣民主制度與推動雙邊經濟夥伴關係。

台灣外交部指出，強生本次與俞大㵢會面，再次彰顯美國國會跨黨派堅定挺台氛圍與國會領袖對台灣的強勁支持。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】