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李在明遇襲案 嫌犯：阻他當總統

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
南韓在野的共同民主黨黨魁李在明10日自首爾大學醫院出院後，向記者發表講話。路透
南韓在野的共同民主黨黨魁李在明10日自首爾大學醫院出院後，向記者發表講話。路透

南韓警方十日表示，最大在野黨、共同民主黨的黨魁李在明二日頸部遭刺傷一案，凶嫌在接受偵訊時表示，犯案動機是要阻止李在明當上總統。

韓聯社報導，釜山警察廳宣布調查結果，將六十七歲金姓嫌犯移送檢方，並以謀殺未遂罪名起訴他。

釜山警察廳長禹哲文（譯音）表示，「嫌犯表示決定殺死受害人，阻止他成為總統，以及在即將到來的國會大選取得多數席位」。

李在明在二○二二年總統選舉以些微差距敗給現任總統尹錫悅，預期李在明將再度參選。禹哲文還表示，金某對李在明涉嫌收賄等案件因庭審推遲而未受到適當懲罰，懷恨在心。李在明否認收賄指控。

報導指出，警方調查了金某手機與財務交易紀錄，認定他單獨作案沒有共犯。金某是個房地產經紀人，在經濟上面臨困境，已七個月無法支付辦公室租金。

金某在犯案前寫下了辯解書，表示李在明的官司因司法體制內的「親北韓勢力」而受到推遲，而他試圖防止李在明當上總統，並避免國家落入左翼勢力手中。警方表示，金某「出於主觀政治信念而犯下極端罪行」，並決定依法不揭露他的所屬政黨，也不會公開姓名與肖像照等身分資訊。

六十歲的李在明遇刺後頸靜脈受傷，在首爾住院八天後，十日出院。他說，衷心希望此事能成為終結仇恨政治、恢復尊重和共存政治的里程碑。

李在明 收賄 警察

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