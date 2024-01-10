目前無治療方法、沒疫苗…「殭屍鹿」病毒蔓延 專家籲注意人畜共通風險

鹿群走起路來搖搖晃晃、不斷流口水，還開始出現攻擊性，「殭屍鹿」病毒逐漸蔓延！該疾病是透過「朊病毒」（僅由蛋白質構成的致病因子）傳播，會使動物神經系統並逐漸惡化，且無藥可醫。專家警告，儘管現在還沒有「殭屍鹿」病毒傳染給人的案例，但過去也曾發生人畜共通疾病肆虐的狀況，所以仍需提高警覺。

鹿殭屍疾病無疫苗

《衛報》報導，「殭屍鹿疾病」是由朊病毒引發的慢性精神疾病，首先出現在麋鹿、馴鹿與駝鹿身上，該病毒對動物大腦造成影響，引發類似癡呆、流口水、跌跌撞撞等症狀，目前沒有治療方法，也不存在疫苗。

《半島電視台》報導，美國疾管署報告就指出，截至去年11月，美國與加拿大至少超過30個州或省當中，都有出現「殭屍鹿疾病」的個案，甚至在美國黃石國家公園也有出現相當病例，如挪威、芬蘭、瑞典與韓國也有出現相關病例。

恐成人畜共通疾病

動物專家羅夫說，黃石公園的生態系統在美國，有著數量最多、種類最豐富的大型野生哺乳類動物，出現殭屍鹿疾病的個案，自然會引起廣泛的關注。他警告，殭屍鹿病幾十年前就已經出現，當時不斷警告政府需要提高警覺，減緩其傳播，但根本沒有引起關注，最後就是造成該疾病不斷蔓延。

傳染疾病學者指出，核心在於研究「殭屍鹿疾病」是如何蔓延的，因為該疾病是致命、無法治癒且具有高度傳染性，而社會目前沒有方法來根除該疾病。一旦環境被感染，病原體可以在環境中存在數年，甚至不怕消毒劑、輻射或高溫。

殭屍鹿疾病之所以引起了人們的關注，不僅因為它影響大型動物，還因為它有還可能跨越物種障礙。流行病學家表示，目前沒有出現相關病例，不代表這種情況不會發生，像是英國「瘋牛病」就成為人畜共通的疾病。

【更多精采內容，詳見 】