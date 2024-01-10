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索馬利蘭官員不滿港口遭割讓 東非局勢緊張

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
索馬利蘭國防部長近日憤而請辭，以抗議國家將港口租讓給衣索比亞。圖為衣國總理阿比與索國總理阿比迪當時簽定MOU。（@musebiihi via Twitter）
索馬利蘭國防部長近日憤而請辭，以抗議國家將港口租讓給衣索比亞。圖為衣國總理阿比與索國總理阿比迪當時簽定MOU。（@musebiihi via Twitter）

衣索比亞為了爭取出海權跟索馬利蘭買港口，卻可能引發東非大亂！索馬利蘭國防部長阿特雅近日請辭，表達對該國總理阿比迪將港口賣給衣索比亞以換取國際承認的抗議。他認為衣索比亞對索馬利蘭來說還是敵國，不該如此門戶大開。此事也讓衣索比亞鄰國索馬利亞、厄利垂亞都感到不滿，東非局勢瞬間緊張了起來。

出租港口引發爭議

根據《美聯社》報導，索馬利蘭國防部長阿特雅9日向總理阿比迪請辭，表達對該國近日與衣索比亞簽定備忘錄，將海港與20公里海岸線租讓給衣索比亞的決定感到不滿。他認為索馬利蘭在此協議中犧牲太多，並未經過妥善談判，且衣索比亞仍是索馬利蘭的敵人。

英國廣播公司》提到，衣索比亞是東非最大的國家，坐擁1.2億人口，原本該國領土有靠海，但在厄利垂亞1993年從衣索比亞獨立出來後，衣索比亞僅能靠小國蒲隆地作為對外貿易與出海口，在內陸國擔心被經濟封鎖的焦慮，且衣索比亞一直想要增加對東非與紅海的影響力下，衣索比亞很積極找尋獲得更多出海口的機會。

東非局勢升溫

而索馬利蘭雖於1991年從索馬利亞獨立出來，但始終未獲得任何非洲國家承認，原本希望盼透過租讓港口，獲得衣索比亞承認，但衣索比亞後來對外表示，不會馬上就承認索馬利蘭，且本就不承認索馬利蘭的索馬利亞更表達抗議。智庫「薩漢研究」的策略顧問布萊登認為，衣索比亞此舉恐讓東非動盪，埃及也會受影響。

布萊登分析，蒲隆地過去的商業利益恐受到威脅，而埃及也會阻撓衣索比亞要擴大在紅海與亞丁灣（全球海運量10到15%）影響力的野心。非洲聯盟也並未承認索馬利蘭，外加近日的以哈衝突，還有葉門叛軍與西方軍艦在紅海的對峙，都讓中東、東非一帶的局勢緊張了起來。

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