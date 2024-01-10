快訊

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

南韓祭法規2027年全面禁狗肉 業者抱怨：為什麼政府要斷我生路？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
南韓政府近期拍板通過全面禁止屠宰或食用狗肉的法規，預計2027年正式上路。（示意圖。Photo by Philipp Richter on Flickr under C.C. License）
南韓政府近期拍板通過全面禁止屠宰或食用狗肉的法規，預計2027年正式上路。（示意圖。Photo by Philipp Richter on Flickr under C.C. License）

亞洲吃狗肉習俗猶存，不僅印尼設法禁止，南韓也祭出法規要於2027年全面禁止「香肉」貿易！南韓政府通過立法禁止狗肉貿易，並給業者與餐廳3年轉型的時間。隨著動保意識抬頭，愈來愈多南韓民眾飼養寵物，動保意識也逐漸抬頭。但業者卻抱怨說，「其他國家也都在吃狗肉，為什麼南韓政府就要斷我生路？」

屠宰犬隻要受罰

路透社》報導，南韓政府近期拍板通過全面禁止屠宰或食用狗肉的法規，預計2027年正式上路，盼能終結該國長達數世紀的狗肉習俗。

目前狗肉產業與餐廳還有三年的寬限期，尋找其他謀生之道。未來法律實施之後，民眾若違法屠宰犬隻，恐怕就得面臨最高三年的刑期；販售狗肉則會遭遇至多兩年的牢獄之災。

狗狗就像家人

BBC》報導，隨著動保意識抬頭，愈來愈少南韓年輕人願意嘗試狗肉。蓋洛普去年的民調也顯示，僅有8%的民眾曾在過去12個月內食用狗肉。一名大學生就強調，需要這項禁令來提高動保意識，因為「愈來愈多人開始養寵物，狗現在就像家人一樣」。

然而，有狗肉餐廳老闆就失望表示，「我們應該要接受在安全衛生且人道的環境當中，飼養與屠宰狗肉，其他像是中國與越南也持續食用狗肉，為什麼我們需要禁止狗肉？」

印尼難禁狗肉

半島電視台》報導，然而，狗肉爭議不僅出現於南韓，過去印尼許多地方政府出於信斯蘭教教規與動保意識的考量，明令禁止狗肉。但在許多非伊斯蘭教地區，食用狗肉並不會遭到撻伐，狗肉更被認為有藥用價值。

隨著狗肉餐廳數量暴增，狗肉供應商在為了龐大的需求量傷透腦筋，更有不擇手段的供應商，在街道提供含鉀的食物將狗迷暈。

【更多精采內容，詳見

南韓 印尼 狗狗

延伸閱讀

戒除千年習俗 南韓為何要立法禁食狗肉？

稱南韓是主要敵人 金正恩：會毫不猶豫消滅

立法院長游錫堃一早前往三峽陪同吳琪銘掃街拜票

【Daily Podcast】國家級警報與中國火箭殘骸掉落問題／南韓國會通過禁食狗肉特別法

相關新聞

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

美國阿拉斯加航空5日發生一架波音737 Max 9客機起飛後不久門板飛脫，不得不緊急折返與迫降，負責調查的監管單位首長表...

南韓在野黨魁李在明遇襲案 嫌犯吐露犯罪動機：要阻止他當上總統

南韓警方10日表示，最大在野黨、共同民主黨的黨魁李在明2日頸部遭刺傷一案，兇嫌在接受偵訊時表示，犯案動機是要阻止李在明當...

泰國買房像愛莉莎莎說的一樣讚嗎？外國人在泰置產風險

不久前有台灣網紅宣揚在泰國置產的好處，一時受到網友熱議，也有不少專家達人發表看法。了解鄰居是好事，但在過度政治化的台灣，單純的購屋行為竟變成攻訐工具，這就失去南向意義，做為旅居泰國近五年的筆者，這幾年談了不少泰國的政經大事，正好藉這個機會，分享貼近大眾生活的小事給華文世界的讀者。

目前無治療方法、沒疫苗…「殭屍鹿」病毒蔓延 專家籲注意人畜共通風險

鹿群走起路來搖搖晃晃、不斷流口水，還開始出現攻擊性，「殭屍鹿」病毒逐漸蔓延！該疾病是透過「朊病毒」（僅由蛋白質構成的致病因子）傳播，會使動物神經系統並逐漸惡化，且無藥可醫。專家警告，儘管現在還沒有「殭屍鹿」病毒傳染給人的案例...

印度選前放利多 農婦補助金額提高一倍

印度大選前決加碼補助農民。消息人士指出，印度政府將宣布將補助女性農民的金額提高一倍，幫助女性改善生活品質。對此，反對黨認為選前討...

波蘭前內政部長被判刑拒捕 躲總統官邸遭警方逮捕

波蘭前內政部長和他的副手今天為躲避警方逮捕而躲進總統官邸，凸顯去年親歐盟政黨從民粹主義者手中搶下政權後，波蘭的動盪不安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。