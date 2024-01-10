南韓祭法規2027年全面禁狗肉 業者抱怨：為什麼政府要斷我生路？

亞洲吃狗肉習俗猶存，不僅印尼設法禁止，南韓也祭出法規要於2027年全面禁止「香肉」貿易！南韓政府通過立法禁止狗肉貿易，並給業者與餐廳3年轉型的時間。隨著動保意識抬頭，愈來愈多南韓民眾飼養寵物，動保意識也逐漸抬頭。但業者卻抱怨說，「其他國家也都在吃狗肉，為什麼南韓政府就要斷我生路？」

屠宰犬隻要受罰

《路透社》報導，南韓政府近期拍板通過全面禁止屠宰或食用狗肉的法規，預計2027年正式上路，盼能終結該國長達數世紀的狗肉習俗。

目前狗肉產業與餐廳還有三年的寬限期，尋找其他謀生之道。未來法律實施之後，民眾若違法屠宰犬隻，恐怕就得面臨最高三年的刑期；販售狗肉則會遭遇至多兩年的牢獄之災。

狗狗就像家人

《BBC》報導，隨著動保意識抬頭，愈來愈少南韓年輕人願意嘗試狗肉。蓋洛普去年的民調也顯示，僅有8%的民眾曾在過去12個月內食用狗肉。一名大學生就強調，需要這項禁令來提高動保意識，因為「愈來愈多人開始養寵物，狗現在就像家人一樣」。

然而，有狗肉餐廳老闆就失望表示，「我們應該要接受在安全衛生且人道的環境當中，飼養與屠宰狗肉，其他像是中國與越南也持續食用狗肉，為什麼我們需要禁止狗肉？」

印尼難禁狗肉

《半島電視台》報導，然而，狗肉爭議不僅出現於南韓，過去印尼許多地方政府出於信斯蘭教教規與動保意識的考量，明令禁止狗肉。但在許多非伊斯蘭教地區，食用狗肉並不會遭到撻伐，狗肉更被認為有藥用價值。

隨著狗肉餐廳數量暴增，狗肉供應商在為了龐大的需求量傷透腦筋，更有不擇手段的供應商，在街道提供含鉀的食物將狗迷暈。

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