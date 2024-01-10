李在明遇刺不是偶發！從近年案例看南韓「仇恨政治」有多嚴重？

2022年，曾與現任韓國總統尹錫悅競選的最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明，2024年1月2日前往南部城市釜山時，被佯裝成支持者的男子用刀刺傷脖子，所幸在搶救後已轉入普通病房，復原狀況良好。《朝鮮日報》分析，李在明是倒在名為「仇恨政治」的刀下。

新的一年，韓國政壇相當不平靜，才開年，最大在野黨黨魁李在明就遇襲！這是近20年來，針對韓國政治人物最嚴重的攻擊事件。

南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明。路透

韓國警方表示，兇嫌是66歲的房地產仲介金振成，他承認有殺害李在明的動機意圖，目前，警方以殺人未遂罪向法院申請羈押金振成，並持續調查犯案動機。

韓國官員指出，金振成是一名前政府官員，2012年，在牙山市經營一家房地產仲介公司，警方發現他沒有前科，也沒有精神異常的紀錄。

「我簡直不敢相信他會做出這種事，」經營建築管理公司的朴敏俊說。

《紐約時報》分析，儘管目前細節還不清楚，但針對韓國社會日益加深的政治兩極化，以及對民主構成的挑戰，媒體和公眾都已表達不少擔憂。

「李在明是倒在一把名為『仇恨政治』的刀下！」韓國保守派媒體《朝鮮日報》斗大的標題指出。

《紐約時報》報導，自2022年總統大選以來，李在明和尹錫悅的激烈競爭，一直是韓國政治兩極化的焦點，當時李在明以選舉史上最些微的差距敗給尹錫悅，李在明隨後競選贏得國會席次，並成為反對黨的黨主席。

李在明和尹錫悅（圖）的激烈競爭，一直是韓國政治兩極化的焦點。歐新社

尹錫悅則試圖以貪腐等刑事指控逮捕李在明，甚至拒絕與他一對一會談，形容他是「顛覆國家的力量」。

對此，李在明指控尹錫悅動用國家機器恐嚇政敵，他領導的共同民主黨，也拒絕支持尹錫悅任命的內閣成員。

「這幾年，兩人一直衝突不斷，」韓國政治諮詢公司MIN Consulting負責人朴成民說：「民眾指控尹錫悅，不承認李在明是反對黨領袖，而是犯罪嫌疑人，我認為他的態度，不會在李在明遇襲後有所改變。」

前總統也被攻擊過！韓國近年政治暴力不斷

這也不是韓國第一次發生政治暴力事件，《路透》就整理近年的重大攻擊事件：

1. 2022：前共同民主黨黨魁宋英吉

當時擔任前總統李明博競選經理的前共同民主黨黨魁宋英吉，在首爾被一名老人持鐵鎚敲打頭部。

媒體報導指出，兇嫌是一名有YouTube頻道的自由派倡議人士，因為不滿當時的美韓軍演政策，而襲擊宋英吉。

宋英吉長期擔任議員，2023年12月，還因2022年選舉的賄選醜聞而被逮補。

2. 2015：前美國駐韓大使李楷模（Mark Lippert）

前美國駐韓大使李楷模（右）。取自X@mwlippert

李楷模在首爾參加南北韓論壇時，被水果刀劃傷臉部，縫了80多針。

這次攻擊由一名激進民族主義者金基宗所為，當時他為了抗議一年一度的美韓軍演，而出此下策。

北韓官媒對此也發聲明指出，李模楷的攻擊是「應得的懲罰」，這次攻擊行動堪稱「正義之刃」。

3. 2006：前總統朴槿惠

當時還是反對黨領袖的朴槿惠，在一場活動中被人拿刀劃傷臉部，因而縫了60多針，長達數週時間都無法正常說話。

當時媒體報導，凶嫌告訴警方，他對將因自己沒有犯過的罪行入獄，而感到沮喪。

仇恨成日常，理性討論議題成奢求

隨著政治兩極化加深，政治人物近年在公共領域愈來愈受到仇恨影響。

2023年12月，《韓民族日報》調查發現，超過一半的受訪者認為，韓國政治分歧正在加深；而另一項《朝鮮日報》的調查指出，四成受訪者認為，他們與政治觀點不同的人一起吃飯，甚至會不舒服。

支持李在明的韓國YouTuber陳貞華說，自己每天都能感受到不斷加劇的政治仇恨。他回憶，有一次造訪韓國中部一個保守小鎮時，被認出他的居民拿鐮刀追趕。

「你會看到許多憤怒、誣衊和人身攻擊，」陳貞華說：「我不知道現在還能不能針對公眾議題進行理性討論。」

總統尹錫悅聽聞李在明遇襲的消息後，不但祈禱他早日康復，還表示攻擊事件是「自由民主的敵人」，他同時下令，加強對政治人物的維安保護。

但專家認為，隨著各政黨如火如荼對4月國會選舉進行暖身，政治兩極化的情形，短期內緩解的可能性不大。

《紐約時報》分析，YouTube等社群媒體，作為傳播新聞和形塑公眾輿論的工具，也愈來愈具影響力，以至於政治人物相當依賴它，但社群媒體的擁護者也被指控，是煽動恐懼和仇恨的幫兇。

「在韓國政治中，仇恨已是日常，」政治諮詢公司MIN負責人朴成民說：「政治人物必須認清一個事實，像李在明這樣的攻擊事件，可能還會再次發生。」

而台灣即將在1月13日舉行總統大選，各候選人的維安，在李在明遇刺事件後也升級不少。除此之外，台灣更應引以為鑑，不要讓政治兩極化淪落為暴力攻擊的仇恨政治。

（本文出自2024.01.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）