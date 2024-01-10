快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

胡塞向紅海發動迄今最大攻擊 美英海軍擊落21無人機與飛彈

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紅海南部9日發生迄今最大規模的葉門激進武裝組織「青年運動」攻擊商船事件，美英軍力立即反應，攔截無人機與飛彈攻勢。 路透
紅海南部9日發生迄今最大規模的葉門激進武裝組織「青年運動」攻擊商船事件，美英軍力立即反應，攔截無人機與飛彈攻勢。 路透

美軍中央司令部周二（9日）說，美國與英國海軍周二在紅海南部大量攔截來自武裝組織「青年運動」、朝向國際海運路徑海域發射的無人機與飛彈攻擊，次數達21次，目前沒有人員與船隻損傷報告。

在美軍中央司令部正式發布新聞之前，美國財經媒體CNBC搶先引述未具名美國官員報導，有伊朗撐腰的葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝組織）周二在紅海發動了迄今針對商船所進行的最大規模攻擊。美國與盟國夥伴立即反制了「青年運動」的攻擊行動。

CNBC說，美國海軍官員透露，由美國和多個盟國組建的保護商船海事特遣隊「繁榮守護行動」（OPG），有四艘軍艦介入護衛，目前約有50艘商船在遭受攻擊的海域之內。

美國國防部未具名的一位高級官員說：「我們收到紅海出事的報告」，至少在葉門Mokha、Hodeidah兩個地區的西南外海發生攻擊事件。

美方官員的消息指出，「青年運動」武裝份子發動攻勢時，區域內大約有50艘商船，船員通報受到火箭炮與武裝無人機襲擊。所幸截至周二傍晚，尚無人員受傷或船隻受損的報告。

國防部官員表示，四艘OPG軍艦立即派至出事海域保護商船，沒有發現伊朗軍艦；一位國家安全官員則是說：「這是對商船的最大規模攻擊。」

CNBC說，這也是包括美國在內的13國發出聯合聲明，誓言究責武裝分子在紅海攻擊商船之後，「青年運動」首次大舉進攻。

美軍中央司令部6日曾經公告，美軍拉布恩號驅逐艦（USS Laboon）擊落來自「青年運動」的無人機。

全球海事安全公司Ambrey說，周二發現聯軍軍艦以最高速移動，Mokha外海有油輪船員看到火光或是飛彈尾部。一艘散裝貨船上的船員提到，看見三隻小船，兩枚飛彈來自這些小船所在的方向。

美國 運動 青年

延伸閱讀

藍批：民進黨當年有2顆子彈 今年是用1顆飛彈在介選

紅海再傳事故 葉門叛軍武裝團體鎖定一艘商船為襲擊目標

胡塞組織聲明不襲擊與以色列無關船舶…貨櫃航商觀望 未宣布復航紅海

台驊上月業績年增9% 陽明年減34%

相關新聞

彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，這是中國大陸國家主席習近平於2...

沉默4天首認錯！737 Max 9客機門板飛脫 波音執行長：絕不再發生

路透報導，波音737 Max 9客機5日發生門板在高空航行中飛脫的離譜事故，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的...

足球皇帝的安息：德國傳奇球星碧根鮑華逝世

「足球皇帝的童話，德國的戰後復興。」德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer）1月7日逝世，享壽78歲。碧根鮑華出生於1945年9月11日的慕尼黑，當時德國戰敗、為盟軍佔領，而碧根鮑華的成長背景，伴隨了德國從戰後灰燼中爬起的歷程——碧根鮑華19歲效力拜仁慕尼黑，開啟德甲的「拜仁時代」；此外碧根鮑華3度代表西德出戰世界盃並在1974年捧起大力神盃，退役後他旋即執教西德國家隊，再於1990年贏下世界盃。作為球員及教練，他所獲得的成就堪為傳奇，輝煌的職涯象徵了德國的復興，德國從歷史深淵中走出，就如碧根鮑華在球場上的「自由人」（free man）之姿。

影╱重犯才剛越獄！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入 恐怖畫面全流出

厄瓜多新總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布全國進入緊急狀態之際，一家正在現場直播的電視台遭蒙面武裝人員闖入，並要...

能登強震後遇嚴寒天氣 災區下探攝氏-2.4度 低溫恐釀第2波傷亡

日經亞洲報導，日本石川縣能登半島上周發生震度7.6強震，截至8日造成168人罹難、323人失蹤，如今災區又受到降雪和嚴寒...

美中國防官員政策會談 美官員提台海和平穩定

美國國防部負責中國大陸、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）1月9日在五角大廈會晤中國大陸中央軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。