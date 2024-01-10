胡塞向紅海發動迄今最大攻擊 美英海軍擊落21無人機與飛彈

美軍中央司令部周二（9日）說，美國與英國海軍周二在紅海南部大量攔截來自武裝組織「青年運動」、朝向國際海運路徑海域發射的無人機與飛彈攻擊，次數達21次，目前沒有人員與船隻損傷報告。

在美軍中央司令部正式發布新聞之前，美國財經媒體CNBC搶先引述未具名美國官員報導，有伊朗撐腰的葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi，又譯胡塞武裝組織）周二在紅海發動了迄今針對商船所進行的最大規模攻擊。美國與盟國夥伴立即反制了「青年運動」的攻擊行動。

CNBC說，美國海軍官員透露，由美國和多個盟國組建的保護商船海事特遣隊「繁榮守護行動」（OPG），有四艘軍艦介入護衛，目前約有50艘商船在遭受攻擊的海域之內。

美國國防部未具名的一位高級官員說：「我們收到紅海出事的報告」，至少在葉門Mokha、Hodeidah兩個地區的西南外海發生攻擊事件。

美方官員的消息指出，「青年運動」武裝份子發動攻勢時，區域內大約有50艘商船，船員通報受到火箭炮與武裝無人機襲擊。所幸截至周二傍晚，尚無人員受傷或船隻受損的報告。

國防部官員表示，四艘OPG軍艦立即派至出事海域保護商船，沒有發現伊朗軍艦；一位國家安全官員則是說：「這是對商船的最大規模攻擊。」

CNBC說，這也是包括美國在內的13國發出聯合聲明，誓言究責武裝分子在紅海攻擊商船之後，「青年運動」首次大舉進攻。

美軍中央司令部6日曾經公告，美軍拉布恩號驅逐艦（USS Laboon）擊落來自「青年運動」的無人機。

全球海事安全公司Ambrey說，周二發現聯軍軍艦以最高速移動，Mokha外海有油輪船員看到火光或是飛彈尾部。一艘散裝貨船上的船員提到，看見三隻小船，兩枚飛彈來自這些小船所在的方向。