沉默4天首認錯！737 Max 9客機門板飛脫 波音執行長：絕不再發生

路透報導，波音737 Max 9客機5日發生門板在高空航行中飛脫的離譜事故，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的飛安疑慮，對此沉默4天的波音公司（Boeing）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）9日首度對外聲明坦承疏失，並且另外召開會議向員工喊話合作監管機構確保類似情況「絕對不再發生」。

凱爾洪向員工表示，「面對此次事件，首先要承認錯誤」、「波音將全心全意處理問題，並且在過程的每一步保持完全透明」。

消息人士指出，波音公司在內部會議中將門板鬆脫事故定調為「品質管理問題」，且已經下令工廠及供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）解決門板鬆脫問題，並且擴大檢討檢驗機制和流程。

阿拉斯加航空5日一架機齡2個月的波音737 Max 9客機，在高空發生門板飛脫事故，緊急減壓後折返迫降。事故並未造成人員傷亡，不過美國聯邦航空總署（FAA）下令暫時停飛同款171架飛機以進行大體檢。

而聯合航空（United Airlines）8日進行初步檢查表示，多架波音737 Max 9型飛機有螺栓鬆脫及其他「安裝問題」，至少發現5個門板有螺栓鬆脫。

由於聯合每天取消225個航班，占總數8%，阿拉斯加航空取消109個航班，占總數18%，因此波音股價也在9日下跌1.4%，預計10日將持續有航班取消。