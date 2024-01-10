快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沉默4天首認錯！737 Max 9客機門板飛脫 波音執行長：絕不再發生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
波音737 Max 9客機5日發生門板在高空中飛脫事故，沉默4天的波音公司執行長凱爾洪9日首度對外聲明坦承疏失，並喊話類似情況「絕對不再發生」。路透
波音737 Max 9客機5日發生門板在高空中飛脫事故，沉默4天的波音公司執行長凱爾洪9日首度對外聲明坦承疏失，並喊話類似情況「絕對不再發生」。路透

路透報導，波音737 Max 9客機5日發生門板在高空航行中飛脫的離譜事故，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的飛安疑慮，對此沉默4天的波音公司（Boeing）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）9日首度對外聲明坦承疏失，並且另外召開會議向員工喊話合作監管機構確保類似情況「絕對不再發生」。

凱爾洪向員工表示，「面對此次事件，首先要承認錯誤」、「波音將全心全意處理問題，並且在過程的每一步保持完全透明」。

消息人士指出，波音公司在內部會議中將門板鬆脫事故定調為「品質管理問題」，且已經下令工廠及供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）解決門板鬆脫問題，並且擴大檢討檢驗機制和流程。

阿拉斯加航空5日一架機齡2個月的波音737 Max 9客機，在高空發生門板飛脫事故，緊急減壓後折返迫降。事故並未造成人員傷亡，不過美國聯邦航空總署（FAA）下令暫時停飛同款171架飛機以進行大體檢。

而聯合航空（United Airlines）8日進行初步檢查表示，多架波音737 Max 9型飛機有螺栓鬆脫及其他「安裝問題」，至少發現5個門板有螺栓鬆脫。

由於聯合每天取消225個航班，占總數8%，阿拉斯加航空取消109個航班，占總數18%，因此波音股價也在9日下跌1.4%，預計10日將持續有航班取消。

波音 航班 阿拉斯加 飛安

延伸閱讀

飛機上遭老公高分貝怒罵 玉兔委屈爆哭：大家都在看

【Daily Podcast】阿拉斯加航空噴裝事件，波音公司信心危機加劇／巴西國會暴動一週年

阿航波音737 Max 9班機曾亮3次警示燈 黑盒子關鍵音訊被覆蓋

波音737 Max 9停飛令 阿航、聯航單日再取消342班機

相關新聞

彭博：北京去年破紀錄與17國升級外交關係 習拉攏全球南方抗衡美勢力

彭博資訊分析報導，北京去年破紀錄和17個國家和地區升級外交關係，其中絕大多數為發展中國家，這是中國大陸國家主席習近平於2...

沉默4天首認錯！737 Max 9客機門板飛脫 波音執行長：絕不再發生

路透報導，波音737 Max 9客機5日發生門板在高空航行中飛脫的離譜事故，儘管並未造成人員傷亡，卻引發航空業對該機型的...

足球皇帝的安息：德國傳奇球星碧根鮑華逝世

「足球皇帝的童話，德國的戰後復興。」德國傳奇球星、「足球皇帝」碧根鮑華（Franz Beckenbauer）1月7日逝世，享壽78歲。碧根鮑華出生於1945年9月11日的慕尼黑，當時德國戰敗、為盟軍佔領，而碧根鮑華的成長背景，伴隨了德國從戰後灰燼中爬起的歷程——碧根鮑華19歲效力拜仁慕尼黑，開啟德甲的「拜仁時代」；此外碧根鮑華3度代表西德出戰世界盃並在1974年捧起大力神盃，退役後他旋即執教西德國家隊，再於1990年贏下世界盃。作為球員及教練，他所獲得的成就堪為傳奇，輝煌的職涯象徵了德國的復興，德國從歷史深淵中走出，就如碧根鮑華在球場上的「自由人」（free man）之姿。

影╱重犯才剛越獄！厄瓜多電視台遭蒙面槍手闖入 恐怖畫面全流出

厄瓜多新總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布全國進入緊急狀態之際，一家正在現場直播的電視台遭蒙面武裝人員闖入，並要...

能登強震後遇嚴寒天氣 災區下探攝氏-2.4度 低溫恐釀第2波傷亡

日經亞洲報導，日本石川縣能登半島上周發生震度7.6強震，截至8日造成168人罹難、323人失蹤，如今災區又受到降雪和嚴寒...

美中國防官員政策會談 美官員提台海和平穩定

美國國防部負責中國大陸、台灣與蒙古事務的副助理部長切斯（Michael Chase）1月9日在五角大廈會晤中國大陸中央軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。