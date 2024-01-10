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親生母痛下毒手？印度AI新創公司執行長涉嫌殺害4歲兒 藏屍行李箱

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度人工智慧新創公司執行長賽斯涉嫌殺害四歲兒子，而且將屍體藏在行李箱。取自X
印度人工智慧新創公司執行長賽斯涉嫌殺害四歲兒子，而且將屍體藏在行李箱。取自X

路透報導，當地時間9日，印度一家人工智慧新創公司執行長涉嫌殺害四歲兒子，而且將屍體藏在行李箱

印度邦加羅爾（Bengaluru）新創公司「心智人工智慧實驗室」（The Mindful AI Lab）執行長賽斯（Suchana Seth）6日帶著兒子入住果亞邦（Goa）一家飯店，並於8日晚間退房。古怪的是，退房當時僅賽斯一人，而不見其兒子。

隨後飯店清潔人員在房間內發現血跡後立即通報警方，警方馬上聯繫賽斯返家乘坐的計程車，要求駕駛將賽斯載往最近的警察局。

北果亞邦警司瓦桑（Nidhin Valsan）向記者透露：「打開她的行李箱時發現男童屍體」。

當局立即拘留賽斯，並要求其在印尼的先生返回印度。

行李箱 印度

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